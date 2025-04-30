Шойгу призвал страны БРИКС отстаивать историческую правду

Страны БРИКС должны выступить против героизации нацистских преступников, а также отстаивать историческую правду. Об этом 30 апреля сообщил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу в ходе видеовыступления на первой сессии заседания высоких представителей государств БРИКС по вопросам безопасности, проходящего в Бразилии.

«Рассчитываем, что страны БРИКС дадут однозначную и по возможности публичную оценку преступлениям киевского режима <… > Полагаем, что страны БРИКС должны решительно выступить против таких действий, совместно отстаивать историческую правду», — приводит его слова ТАСС.

Шойгу заявил, что в Европе забыли, кому они обязаны избавлением от фашизма, из-за чего наблюдается массовое переписывание истории и героизация преступников, которые отрицают подвиги солдат антигитлеровской коалиции и вклад Советского Союза в победу над преступлениями нацистского режима.

29 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо предпринимать все меры для борьбы с возрождением нацизма, распространением нетерпимости. По его словам, за так называемой идеей исключительности скрываются претензии на мировое господство и попытки вмешательства во внутренние дела суверенных государств.

Накануне министры иностранных дел стран БРИКС выразили надежду на достижение устойчивого мирного урегулирования конфликта на Украине. Кроме того, главы МИД призвали восстановить контроль над вооружениями, а также укреплять режим нераспространения ядерного оружия.