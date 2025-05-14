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В Москве приземлился спецборт ВВС Бразилии

«РИА Новости»: спецборт ВВС Бразилии сел в Москве
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Фото: TASS/EPA/LUONG THAI LINH
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Спецборт Военно-воздушных сил (ВВС) Бразилии приземлился в аэропорту Внуково в Москве. Об этом 14 мая сообщило агентство «РИА Новости».

Предполагается, что на борту может находиться президент страны Луис Инасиу Лула да Силва. Бразильский лидер ранее в этот день в ходе пресс-конференции в Пекине дал понять, что хочет обсудить переговорный процесс по украинской проблематике с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами отметил, что если Путин проведет сегодня встречу с лидером Бразилии, то Кремль об этом сообщит.

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Да Силва 10 мая заявил, что страна продолжит диалог со всеми сторонами, которые хотят достичь мирного урегулирования на Украине.

Днем ранее Путин во время переговоров с бразильским лидером отметил взаимную работу по укреплению отношений между РФ и Бразилией.

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