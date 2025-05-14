В Москве приземлился спецборт ВВС Бразилии
Спецборт Военно-воздушных сил (ВВС) Бразилии приземлился в аэропорту Внуково в Москве. Об этом 14 мая сообщило агентство «РИА Новости».
Предполагается, что на борту может находиться президент страны Луис Инасиу Лула да Силва. Бразильский лидер ранее в этот день в ходе пресс-конференции в Пекине дал понять, что хочет обсудить переговорный процесс по украинской проблематике с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами отметил, что если Путин проведет сегодня встречу с лидером Бразилии, то Кремль об этом сообщит.
Да Силва 10 мая заявил, что страна продолжит диалог со всеми сторонами, которые хотят достичь мирного урегулирования на Украине.
Днем ранее Путин во время переговоров с бразильским лидером отметил взаимную работу по укреплению отношений между РФ и Бразилией.