Военная мощь НАТО оказалась под вопросом. И вот почему

Украина для Запада стала полигоном для тестирования вооружений, но в ходе конфликта оказалось, что военная мощь НАТО не является неоспоримой. Как проявило себя западное оружие, с какими сложностями сталкивается НАТО и какие уроки ему предстоит вынести из украинского конфликта — в материале «Известий».

НАТО устарело

• Украинский конфликт показал, что тактика НАТО ведения войны не соответствует реальным боевым действиям. Военный потенциал альянса опирается на дорогостоящие системы вооружений и техническое преимущество. Но, как показал конфликт на Украине, куда большую роль на фронте играют относительно недорогие FPV-дроны, которые странам альянса не удается быстро воспроизводить.

• Система интегрированной противовоздушной обороны, которую страны НАТО считали своим достижением, на Украине продержалась всего около года и показала уязвимость для российских атак. Высокоточные комплексы HIMARS и ATACMS тоже показали ограниченное преимущество на поле боя, а военно-промышленный комплекс стран альянса не в состоянии обеспечить бесперебойный выпуск боеприпасов.

• За время украинского конфликта свою уязвимость показало не только натовское сухопутное вооружение, но и европейский флот. Великобритания, считавшаяся одной из мировых морских держав, имеет на вооружении эсминец, два фрегата, одну ударную подводную лодку для защиты морских границ. Остальные корабли находятся в сухих доках либо на ремонте. В то время как России удалось даже в условиях санкций значительно нарастить производство военных судов и перевооружить свой флот.

Неадекватные расходы

• Долгое время Запад делал ставку на самое дорогое и современное вооружение. Но конфликт на Украине показал, что дорогостоящие системы уничтожаются недорогими беспилотниками и для ведения боя гораздо эффективнее дешевое и одноразовое оружие в больших количествах.

• Генсек НАТО Марк Рютте уже заявил о пересмотре альянсом своих подходов к ведению войны и отказу от совершенства в пользу скорости и допустимого качества оружия. Но для осуществления этого плана потребуется переоборудование военно-промышленного комплекса стран Запада, который зачастую представлен частными компаниями и не подчиняются властным директивам.

• Изменению сложившейся системы могут сопротивляться оборонные компании. Сейчас вопрос, какое оружие поступит на вооружение стран НАТО, решают оружейные лоббисты. Новые указы президента США Дональда Трампа благоприятствуют тому, чтобы отдавать предпочтение коммерчески выгодным решениям и скорости закупок, а не протестированным образцам.

Проблемы с финансированием

• В мае НАТО заявило о планах увеличить взносы стран — членов альянса до 5% ВВП к 2032 году, причем прямые военные расходы составят 3,5%, а сопутствующие траты, такие как расходы на инфраструктуру и кибербезопасность, должны достигать 1,5% ВВП. Пока такого показателя не достигли даже США, которые выделяют 3,2% ВВП, обеспечивая 64% расходов альянса.

• По итогам прошлого года опередить США смогли только Польша, Эстония и Литва. 22 из 32 стран НАТО довели расходы на оборону до целевых 2% ВВП. Но такие крупные экономики, как Италия, Испания, Канада и Бельгия, не смогли достичь этого результата и пообещали нарастить оборонный бюджет в 2025 году.

• Рост расходов на оборону до 4% ВВП заставит страны НАТО увеличить свой государственный долг, что может привести к инфляции внутри государств, росту расходов на обслуживание долга и фискальной нагрузки на население. По подсчетам Еврокомиссии, перевооружение стран Европейского союза потребует €800 млрд, в том числе €150 млрд будут привлечены в качестве кредитов. Эта сумма вдвое превышает совокупные оборонные расходы ЕС в 2024 году.

• Для того чтобы вернуть себе военную мощь, НАТО потребуются реформы и пересмотр расходов на вооружение. Пока альянс не в состоянии не только выпускать достаточное количество военной техники и вооружений, но и обеспечивать необходимый объем ремонтов существующих систем.