Возвращай оружие: в НАТО заявили о необходимости новой военной доктрины

Во вторник, 13 мая, стало известно о намерении НАТО обновить свою военную доктрину. По мнению экспертов, западные страны всё чаще стали рассматривать специальную военную операцию на Украине как лабораторию для ведения современных методов конфликтов и важный урок. Наряду с «крупномасштабными дорогостоящими системами» предлагается производство массы «дешевого, одноразового оружия, такого как беспилотники». «Известия» выяснили, почему Западу необходима новая доктрина, а также, как скоро ее могут внедрить.

Новая доктрина НАТО: зачем нужна

Страны НАТО объявили о своем намерении восстановить свое военное производство, а также о подготовке к будущей войне. С целью этого было выдвинуто решение о пересмотре военной доктрины из-за ее неактуальности. О том, что Североатлантический альянс находится в крайне уязвимом положении из-за устаревшей военной доктрины, написал американский новостной портал Business Insider.

«Западные союзники Украины всё чаще рассматривают конфликт как лабораторию современной войны, которая дает множество уроков. Военные эксперты сообщили, что действия России на Украине показывают, что господство НАТО в воздухе ставится под сомнение», — говорится в статье.

Фото: Global Look Press/Thomas Trutschel

Как рассказал «Известиям» военный эксперт Олег Шаландин, под военной доктриной понимается система взглядов на применение вооруженных сил, стратегического оружия и система взглядов на ведение вооруженной борьбы в перспективе. Если в России она менялась за последние годы несколько раз, то в странах Запада доктрины не модифицировали годами.

Справка «Известий» В последний раз военная доктрина России была принята 19 ноября. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Новый документ был расширен рядом пунктов, где перечислены угрозы, для нейтрализации которых возможно использование ядерного оружия, а также оговаривается, в отношении кого оно может быть применено.

Почему военная доктрина НАТО устарела

По словам военного обозревателя Андрея Союстова, проблема состоит главным образом в доктринальных изменениях военной концепции США, которые имели место в 1990 годы после исчезновения Организации Варшавского договора (ОВД) и Советского Союза.

— После соответствующих событий Соединенные Штаты приняли решение, что армия в прежнем своем виде, готовившаяся к масштабным боевым действиям не нужна и избыточна. Надо готовиться к использованию вооруженных сил low-intensive conflict, то есть в условиях конфликта низкой интенсивности, — отметил эксперт.

Он также объясняет, что США направили тогда свои силы на создание небольших по количеству личного состава, но высокомобильных подразделений, под которые заказывалась новая техника. Упор делался на экспедиционные действия, для которых большие запасы крылатых ракет и мобилизационные возможности оказались ненужными.

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— Всё сводилось к тому, что в будущем войны будут в основном вестись в формате экспедиционных действий. На этом фоне потерялось прикладное искусство планирования проведения операций на масштабном театре боевых действий, где необходимо, например, пробираться через вражеские укрепрайоны, а на пути могут встретиться массированные минные заграждения. Всё это есть, но лишь в учебниках и на практике не рассматривается, — рассказывает Андрей Союстов.

С этим согласен и Олег Шаландин. По его словам, после того как США решили, что выиграли холодную войну, они устроили большую сеть мелких конфликтов, начиная с Афганистана и заканчивая, например, Чечней и Южной Осетией. По его словам, для таких конфликтов изменение доктрины не нужно.

— Сама по себе западная доктрина и взгляды на войну не меняются. Доктрина не разрабатывается ни НАТО, ни Брюсселем, как верхушкой НАТО. США могли бы вести ведущую роль в отношении изменений, однако они расслабились, но периодически мелкими территориальными конфликтами поддерживали нас в определенной бдительности и, можно сказать, даже тренировали, — рассказывает эксперт.

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По словам Андрея Союстова, события на Украине показали, что в масштабных войнах огромную роль до сих пор играют крупные подразделения, из-за этого у стран Запада и появилась необходимость возврата к той концепции, что существовала на протяжении холодной войны и была отвергнута после исчезновения ОВД и СССР.

Олег Шаландин объясняет, что динамика СВО заставила экспертов внести некоторые изменения в основополагающий военный акт, в доктрину. Изменения последуют и дальше, после окончания СВО, но уже с обработкой накопленного опыта ведения спецопераций. У стран Запада же, по его мнению, пока на это нет и намека на это.

— Они думают исключительно конфликтами в большой площади. Что это означает? Это мировая война на одном-двух театрах военных действий. И эта ситуация их устраивает, потому что со времен Второй мировой войны они по большому счету не меняли подходы к таким глобальным конфликтам, — рассказывает Олег Шаландин.

СВО, по словам эксперта, показала, что применение вооруженных сил любой страны по старым лекалам, не принесет никаких заметных плодов.

Военная доктрина НАТО: когда смогут ввести, в чем главная проблема

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Андрей Союстов также добавил, что западным странам будет трудно вернуть всё, что они имели до 1990 годов, однако при определенных обстоятельствах, форсированной милитаризации промышленности и общественных настроений, пары лет может быть достаточно, чтобы в том или ином виде возродить производственные мощности. Однако для осуществления этого им придется вернуть обязательный призыв.