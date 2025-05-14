Tesla возобновляет поставки китайских запчастей в США
Tesla возобновляет поставки китайских запчастей в США. Процесс запущен на фоне спада американо-китайской торговой войны. Комплектующие из КНР используют при сборке автомобиля Cybercab и для выпуска грузовиков Semi, передает телеканал «Известия».
В апреле 2025 года компания Маска понесла сильные убытки. Чистая прибыль просела на 40% в сравнении с апрелем 2024 года. В ЕС продажи Tesla упали на 18% из-за ужесточения экостандартов и из-за роста конкуренции. В Tesla опасаются, что США могут вновь изменить условия торговли с Китаем.
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