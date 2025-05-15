Экономист спрогнозировала снижение цен на аренду квартир в России

В России аренда городских квартир в среднем могут снизиться до 5% в связи с началом отпусков. Об этом 14 мая сообщила кандидат экономических наук, преподаватель Института международных экономических связей Софья Благова.

«Цены на аренду городских квартир в среднем могут снизиться до 5% в связи с началом отпусков. За последние восемь месяцев стоимость аренды жилья в Москве в среднем снизилась более чем на 25%. Подобная динамика характерна и для регионов. Медианная ставка аренды квартир всех типов комнатности в городах-миллионниках в марте составила 34 тыс. руб. в месяц, потеряв 2,3% к февралю», — рассказала Благова «Газеты.Ru».

По ее словам, данная динамика связана с увеличением предложения на рынке аренды недвижимости. Она также уточнила, что на конец первого квартала 2025 года предложения по аренде выросли в два раза по сравнению с третьим кварталом прошлого года.

Кроме того, эксперт отметила, что в основном хозяева квартир хотят сдавать жилье в аренду на долгий срок вместо того, чтобы выставлять его на продажу. Однако сдерживающим фактором роста спроса на арендуемое жилье является уровень доходов арендаторов.

Инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин 24 апреля заявил, что стоимость сдачи квартиры в аренду на 10–20% может поднять универсальный и практичный евроремонт. По его словам, при сдаче жилья в аренду является необходимым точно знать рыночную стоимость квартиры. В случае с занижением цены человек рискует не получить от сделки прибыль, а если стоимость завысить, то арендаторы с большой вероятностью быстро съедут, найдя наилучший вариант.