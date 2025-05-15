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Экономист спрогнозировала снижение цен на аренду квартир в России

Экономист Благова: цены на аренду квартир в России снизятся на 5% в июне
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В России аренда городских квартир в среднем могут снизиться до 5% в связи с началом отпусков. Об этом 14 мая сообщила кандидат экономических наук, преподаватель Института международных экономических связей Софья Благова.

«Цены на аренду городских квартир в среднем могут снизиться до 5% в связи с началом отпусков. За последние восемь месяцев стоимость аренды жилья в Москве в среднем снизилась более чем на 25%. Подобная динамика характерна и для регионов. Медианная ставка аренды квартир всех типов комнатности в городах-миллионниках в марте составила 34 тыс. руб. в месяц, потеряв 2,3% к февралю», — рассказала Благова «Газеты.Ru».

По ее словам, данная динамика связана с увеличением предложения на рынке аренды недвижимости. Она также уточнила, что на конец первого квартала 2025 года предложения по аренде выросли в два раза по сравнению с третьим кварталом прошлого года.

Кроме того, эксперт отметила, что в основном хозяева квартир хотят сдавать жилье в аренду на долгий срок вместо того, чтобы выставлять его на продажу. Однако сдерживающим фактором роста спроса на арендуемое жилье является уровень доходов арендаторов.

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Инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин 24 апреля заявил, что стоимость сдачи квартиры в аренду на 10–20% может поднять универсальный и практичный евроремонт. По его словам, при сдаче жилья в аренду является необходимым точно знать рыночную стоимость квартиры. В случае с занижением цены человек рискует не получить от сделки прибыль, а если стоимость завысить, то арендаторы с большой вероятностью быстро съедут, найдя наилучший вариант.

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