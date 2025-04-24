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Россиянам рассказали о способах поднять стоимость аренды квартиры

Инвестстратег Бахтин: евроремонт может повысить цену съемной квартиры на 10–20%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Стоимость сдачи квартиры в аренду на 10–20% может поднять универсальный и практичный евроремонт. Об этом 24 апреля рассказал инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин в беседе с «Газетой.ru».

«На цену аренды жилья влияет в основном локация (близость к центру города и метро, например). Но если это уже никак не поменять, можно поднять ценник только за счет ремонта. Универсальный и практичный ремонт «под евро» (свежая светлая покраска, минимальная мебель), наличие базовой техники и чистой сантехники, как правило, позволяют сдать на 10–20% дороже», — заявил эксперт.

По его словам, при сдаче жилья в аренду является необходимым точно знать рыночную стоимость квартиры. В случае с занижением цены человек рискует не получить от сделки прибыль, а если стоимость завысить, то арендаторы с большой вероятностью быстро съедут, найдя наилучший вариант.

Бахтин уточнил, что рыночную цену необходимо ставить также для того, чтобы не возникли простои, которые являются прямым препятствием для получения дохода. Эксперт отметил, что годовая прибыль будет наиболее высокой, если соблюдать это правило.

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Аналитики ГК «Развитие» 20 апреля рассказали «Известиям» о том, что российский арендный рынок испытывает рост активности: спрос на наем жилых помещений продолжает повышаться, как и суммы, которые рантье запрашивают с арендаторов. Многие россияне всё так же предпочитают не покупать жилье и ждать смены экономической ситуации в съемных квартирах.

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