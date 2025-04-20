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Аналитики рассказали о росте спроса на рынке аренды недвижимости

Исследование: число сдаваемых в долгосрочную аренду квартир выросло на 4,2%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Российский арендный рынок испытывает рост активности: спрос на наем жилых помещений продолжает повышаться, как и суммы, которые рантье запрашивают с арендаторов. Но многие россияне всё так же предпочитают не покупать жилье и ждать смены экономической ситуации в съемных квартирах, рассказали «Известиям» 20 апреля аналитики ГК «Развитие».

С января 2025 года на рынке идет коррекция, связанная в том числе с беспрецедентным ростом арендных ставок во второй половине 2024 года. Коррекции способствует и рост предложения: многие владельцы недвижимости в текущих условиях не смогли найти покупателей и приняли решение сдавать жилье в аренду. В результате стоимость долгосрочной аренды в городах-миллионниках по итогам I квартала снизилась в среднем на 7,5%. Эксперты отмечают, что число сдаваемых в долгосрочную аренду квартир относительно февраля 2025 года выросло на 4,2%, в сравнении с концом 2024 года — на 28%.

Покупка квартиры с последующей сдачей в аренду в сложившейся ситуации может стать выгодным вложением. Российские девелоперы уже адаптировались к тому, что большинству граждан недоступны ипотечные кредиты, и начали использовать другие инструменты для покупки жилья — например, рассрочку на привлекательных условиях, которых не будет на рынке с доступной ипотекой. Этим инструментом уже активно пользуются покупатели.

«Квартира — это что-то осязаемое, «под рукой», и она не исчезнет при скачке курса или смене политического курса», — отметил бизнес-консультант, партнер центра экспертизы строительства Develika Петр Барсуков.

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Купить жилье по доступной цене сейчас можно практически в любом крупном городе России, каким бы перегретым ни был местный арендный рынок. Для примера можно взять Воронеж, который стал одним из лидеров в антирейтинге разрыва между посуточной и месячной арендной платой — аренда на сутки здесь в четыре раза превосходит долгосрочную при пересчете на месяц. Для сравнения, в Москве посуточная аренда дороже долгосрочной лишь в 2,2 раза, в Санкт-Петербурге — в 3.

Стоимость аренды всех типов квартир в Воронеже за 2024 год выросла примерно на 20%, за однокомнатную в месяц просят 22 тыс. рублей, а посуточная ставка составляет порядка 2,9 тыс. В то же самое время воронежские девелоперы предлагают квартиры в новостройках от 2,5 млн рублей и предоставляют рассрочку. Данный пример не уникален — в текущих условиях застройщики часто вынуждены идти покупателям навстречу.

«Снижение арендных ставок в России сегодня возможно лишь в результате появления доступных ипотечных программ. Но в этом случае рынок новостроек ожидает резкий скачок спроса и серьезное повышение цен. Покупка жилья сегодня может стать хорошим решением, поскольку девелоперы готовы предлагать гибкие условия, а растущая арендная плата позволит компенсировать затраты», — рассуждает коммерческий директор федерального девелопера ГК «Развитие» Виктория Анохина.

Даже если покупатель не заинтересован в арендном бизнесе, сдача квартиры в наем на год в таких условиях поможет гораздо быстрее выплатить оставшуюся часть стоимости жилья.

Ранее, 9 января, «Известия» ознакомились с исследованием компании «Самолет», где сообщалось об обязательных удобствах россиян при покупке квартиры. По мнению специалистов, в новом году москвичи хотят покупать квартиры с гардеробными (23%), встроенными кладовками (15%), дополнительными розетками на балконе (13%), вторым санузлом (12%), мастер-спальней (9%) и нишей под стиральную машину (8%).

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