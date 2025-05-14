Шойгу указал на глобальный характер вызовов для стран Юга и Востока

Вызовы и угрозы безопасности для стран Глобального Юга и Востока носят трансграничный характер и требуют объединения усилий государств. Об этом 14 мая заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу.

«Тектонические сдвиги в области внешней политики и международных экономических отношений порождают как вызовы, так и возможности для стран глобального Юга и Востока. Современные вызовы и угрозы безопасности носят глобальный, трансграничный характер», — приводит его слова ТАСС.

Шойгу добавил, что справиться с такими вызовами в одиночку не может ни одно современное государства.

Ранее, 12 мая, в пресс-службе аппарата СБ РФ сообщили, что представители более 150 стран Глобального Юга и Востока были приглашены на ежегодную международную конференцию по безопасности в Москве, которая пройдет 27–29 мая. Уточняется, что на встрече будут присутствовать высокие представители, курирующие вопросы безопасности.