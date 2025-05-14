Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным
Плотный график не станет препятствием для возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным «ради спасения жизней». Об этом 14 мая заявил американский лидер Дональд Трамп.
«Завтра (15 мая. — Ред.) у нас всё расписано, вы же понимаете. Но это не значит, что я бы не поехал. Если это спасет жизни, я поеду», — сказал он журналистам на борту президентского самолета. Трансляцию вела пресс-служба Белого дома.
Трамп добавил, что российский лидер выразил желание, чтобы президент США присутствовал на переговорах с Украиной.
Путин в ходе пресс-конференции 11 мая сообщил, что Россия предлагает Украине возобновить 15 мая прямые переговоры в Стамбуле. Тогда же помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Кремль объявит о том, кто будет участвовать в стамбульских переговорах.