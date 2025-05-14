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Продажи первого в России пикапа-хардтопа начнутся летом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Денис Буденков
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Первые поставки хардтоп-пикапов Oting Palasso на российский рынок ожидаются в конце июня 2025 года. Об этом 14 мая сообщает Telegram-канал «Китайские автомобили» со ссылкой на пресс-службу бренда.

Цены на Oting Palasso были официально озвучены еще в феврале. В модификации с механической трансмиссией автомобиль будет стоить от 4 млн рублей, а с «автоматом» — от 4,34 млн рублей. Концерн Sinomach Auto заявил, что этот пикапа-хардтоп станет первым с заводским жестким верхом в своем сегменте на рынке РФ.

Рамный Oting Palasso является адаптированной для российского рынка версией Nissan Navara. Габариты автомобиля составляют 5277 мм в длину, 1864 мм в ширину и 1989 мм в высоту. Под капотом установлен бензиновый японский турбомотор Mitsubishi 4K31 2.0 (218 л.с; 360 Нм). Автомобиль имеет полный привод типа Part-Time и шасси с задней подвеской на рессорах. Спереди независимая пружинная подвеска на двойных поперечных рычагах.

Первая модель марки Oting, рамный внедорожник «Паладин», вышла на российский рынок в конце февраля прошлого года. «Паладин» производится на заводе Zhengzhou Nissan (совместное предприятие японского Nissan и китайского Dongfeng), дистрибьюторское соглашение с ним подписано на пять лет.

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26 марта стало известно, что концерн Sinomach Auto подписал соглашение о стратегическом сотрудничестве с компанией Lixiang (Li Auto) и приступил к формированию дилерской сети в России. На рынок выйдут три модели — кроссоверы L6, L7 и L9. Продажи начнутся в конце мая.

18 февраля Sinomach Auto объявил российский старт продаж премиальных внедорожников Rox 01, автомобиль представлен в двух комплектациях. За дизайн модели отвечала итальянская студия Pininfarina.

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