Что в имени твоем: корейские машины вернулись в Россию инкогнито

Пока некоторые иностранные автопроизводители, ушедшие несколько лет назад из России, еще только задумываются о возвращении на наш рынок, южнокорейский бренд SsangYong уже это сделал. Пусть и под другим именем. Будет ли это возвращение удачным и сумеет ли новая марка KGM добиться успеха у отечественных покупателей, корреспондент «Известий» выяснял в ходе тест-драйва кроссоверов Korando и Torres.

Не только для России

В отличие от ряда китайских компаний, которые специально для России создали отдельные марки автомобилей, KGM — это общемировой бренд. С конца 2000-х финансовое положение корейского автопроизводителя SsangYong оставляло желать лучшего: контрольный пакет акций принадлежал то китайской корпорации SAIC, то индийскому концерну Mahindra, компания несколько раз становилась банкротом.

KGM Korando выпускается уже шесть лет Фото: KGM

В итоге в начале 2023 года фирму выкупил южнокорейский консорциум KG Group, в котором появилось отдельное направление KG Mobility — сокращенно KGM. В том же году новый бренд вышел на ряд рынков Европы.

Показания стрелочных циферблатов на панели приборов хорошо видны в любую погоду Фото: KGM Система мультимедиа не перегружена дополнительными функциями Фото: KGM Передние кресла оснащены подогревом и вентиляцией... Фото: KGM ...а вот задние сиденья лишены и того и другого Фото: KGM Объем багажника составляет 511 л Фото: KGM

Впервые о планах по выводу автомобилей KGM на российский рынок компания «Рэкс Моторс» заявила в начале ноября прошлого года. В середине февраля марка официально была представлена в России. Тогда же было объявлено, что в конце этого года крупноузловая сборка автомобилей KGM начнется на калининградском заводе «Автотор».

Козьими тропами

Планы по локализации машин в России генеральный директор «Рэкс Моторс» Виталий Осипов подтвердил и на пресс-конференции перед тест-драйвом. По его словам, в рамках адаптации для нашего рынка автомобили получат бачок омывающей жидкости увеличенного объема. Кроме того, активно прорабатывается вопрос о появлении на KGM местной сборки электрообогрева лобового стекла.

До 100 км/ч KGM Korando разгоняется за 11 с Фото: KGM

Пока же в РФ поставляются кроссоверы, собранные в Южной Корее. Именно такие машины и были представлены для теста. Причем ни о каком альтернативном импорте речи не идет — автомобили ввозятся по официальным каналам. Впрочем, прямым путь, по которому KGM попадают в нашу страну, назвать сложно. По словам представителей дистрибьютора, логистическая схема предполагает их транспортировку из Кореи в порт «одного из государств Северной Африки», перегрузку автомобилей на другое судно, на котором машины уже доставляются в нашу страну.

Возраст не помеха

Первый автомобиль, с которым удалось познакомиться, — компактный кроссовер Korando. Это самая «возрастная» модель в нынешней линейке бренда — она выпускается с 2019 года. В современном автомобильном мире шесть лет, в течение которых модель без существенных изменений держится на конвейере, срок приличный. Хотя, как показывает практика, из этого правила бывают и исключения.

«Аналоговый» стиль интерьера кроссовера с россыпью «физических» кнопок на передней панели вызывает приступ ностальгии Фото: KGM

«Аналоговый» стиль интерьера машины с россыпью «физических» кнопок на передней панели, «олдскульными» стрелочными циферблатами, ручками-крутилками и массивным рычагом селектора трансмиссии (никаких новомодных джойстиков) вызывает приступ ностальгии. При этом салон вовсе не выглядит старомодным и даже кажется по-домашнему уютным: удобные кресла с подогревом и вентиляцией, приличный диапазон регулировок руля по вылету и углу наклона, мягкий пластик как на передней панели, так и на дверях. Восьмидюймовый дисплей мультимедиа хоть и выглядит на фоне более современных конкурентов мелковатым, зато не перегружен по последней моде всевозможными настройками различных систем.

Переднеприводный Korando стоит минимум 4,04 млн рублей, топовая версия с полным приводом обойдется ровно на миллион рублей дороже Фото: KGM

Внешне KGM Korando не кажется особо большим. Однако д лина машины превышает 4,5 м, а колесная база совсем немного не дотягивает до 2,7 м. За счет этого по запасу свободного места на задних сиденьях корейский кроссовер может спокойно дать фору иным конкурентам из КНР. Правда, даже в топ-версии пассажиры второго ряда лишены уже ставшей привычной функции подогрева заднего дивана.

Производство KGM Torres началось в 2022 году Фото: KGM

На ходу Korando произвел двойственные впечатления. Тандема 163-сильного полуторалитрового бензинового турбомотора в сочетании с шестиступенчатым автоматом Asin с лихвой хватает и при движении в городской толчее, и для «прострелов» по загородным магистралям. Однако трансмиссия нет-нет да и неприятно удивит ощутимым «пинком» при сбросе газа. Чаще всего эта особенность проявляется при езде на небольшой скорости в пробке: автомат порой запутывается при «жонглировании» передачами в таких режимах движения.

«Парящая» центральная консоль — первое, что бросается в глаза в салоне KGM Torres Фото: KGM Электронная панель приборов бликует на ярком солнце Фото: KGM Сенсорному дисплею мультимедиа не хватает чувствительности Фото: KGM На втором ряду сидений очень просторно Фото: KGM Задний пассажир может отодвинуть переднее пассажирское кресло Фото: KGM Объем багажника равен 703 л Фото: KGM

Есть вопросы и к работе подвески кроссовера. С одной стороны, ходовая неплохо справляется с ямами, не допуская «пробоя». С другой — при проезде «лежачих полицейских» кузов автомобиля совершает еще два-три колебания: амортизаторы явно не справляются с возложенными на них обязанностями. Да и в поворотах крены могли бы быть и поменьше.

Молодо-зелено

Самая «свежая» модель в линейке KGM — это кроссовер Torres, который появился на свет в 2022 году. Он также считается среднеразмерным, но ощутимо (почти на 20 см) крупнее Korando. Юный возраст модели угадывается и в нарочито угловато-квадратном внешнем облике, и в авангардном оформлении интерьера. В соответствии с веяниями последнего времени тут и цифровая панель приборов, и сенсорный «планшет» системы мультимедиа, и яркие вставки на передней панели . Главной фишкой салона KGM Torres стала «парящая» центральная консоль с миниатюрным джойстиком, отвечающим за выбор режимов работы трансмиссии.

Первую «сотню» Torres разменивает за 10,9 с Фото: KGM

Выглядит всё это благолепие действительно здорово. Однако к работе и функциональности есть вопросы. Панель приборов, лишенная какого-либо козырька, нещадно бликует, чувствительность виртуальных кнопок мультимедиа оставляет желать лучшего, нефиксируемый мини-селектор трансмиссии при переключении режимов требует обязательного перехода через «нейтраль».

Салон «Торреса» подкупает авангардным стилем Фото: KGM

С технической точки зрения Torres — копия Korando: тот же самый турбомотор объемом 1,5 л и мощностью 163 л.с, такой же шестиступенчатый автомат. Однако за счет иных настроек силового агрегата (крутящий момент «Корандо» на 20 Нм меньше, чем у «Торреса») последний ощущается более динамичным и азартным. Да и прошивка трансмиссии, судя по всему, у него иная: «пинков» и дерганий при переключениях скоростей, которыми расстраивал собрат, на этой модели не отмечается. Порадовали и настройки шасси — подвеска надежно отрабатывала как мелкие, так и крупные неровности дороги, не проявляя склонности к раскачке.

Почем «возвращенцы»?

Еще в феврале, когда на официальной презентации бренда были озвучены цены на модели KGM, среди присутствующих в зале прошел ропот — дорого! Гуманным ценник на «корейцев» не назовешь, даже несмотря на общее значительное подорожание автомобилей в России. Переднеприводный Korando стоит минимум 4,04 млн рублей, топовая версия с полным приводом обойдется ровно на миллион рублей дороже. Что касается KGM Torres, то за обладание кроссовером с приводом на передние колеса придется выложить не менее 4,8 млн рублей. За кроссовер 4×4 в максимальной комплектации дилеры попросят 5,95 млн рублей. За похожие суммы производители из КНР предлагают модели на один, а то и на два уровня выше.

Переднеприводный кроссовер стоит 4,8 млн рублей, за версию с полным приводом в максимальной комплектации придется заплатить 5,95 млн рублей Фото: KGM