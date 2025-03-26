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Автобренд Lixiang будет представлен в России тремя моделями

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Фото: Sinomach Auto
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Концерн Sinomach Auto подписал соглашение о стратегическом сотрудничестве с компанией Lixiang (Li Auto) и приступил к формированию дилерской сети в России. На рынок выйдут три модели — кроссоверы L6, L7 и L9, говорится в сообщении компании, которое поступило «Известиям» 26 марта.

Завершение сертификации и начало официальных продаж автомобилей в РФ запланировано на IV квартал 2025 года. Ожидается, что первые официальные дилеры Li Auto в России откроются до конца года, а первая партия моделей L6, L7 и L9 пройдут сертификацию и получат Одобрение типа транспортного средства (OTTC) до октября.

«У концерна Sinomach Auto мультибрендовая стратегия в России. С появлением в нашем портфеле внедорожников Li Auto сеть официальных дилеров будет существенно расширена, причем в ней появятся лидеры авторитейла России», — отметил директор департамента развития дилерской сети, заместитель главы филиала Sinomach Auto в России «Гиперион Лизинг (Тяньцзинь)» Дмитрий Роткин.

Sinomach Auto будет заниматься сертификацией моделей Li Auto для российского рынка, а также для других стран, входящих в Евразийский экономический союз, отметили в компании. С 2023 года концерн представляет в РФ внедорожники Oting, поставляемые с завода Zhengzhou Nissan, а с 2024 года — внедорожники бренда Rox Motors, производимые на заводе BAW (Beijing Automobile Works).

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10 февраля концерн Sinomach Auto объявил о начале глобального экспортно-торгового сотрудничества с компанией Xiaomi Auto, автомобили которой также планируется представить на российском рынке.

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