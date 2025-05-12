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Продажи кроссоверов Li Auto начнутся в России в конце мая

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Фото: Li Auto
dzen
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Официальные продажи гибридных кроссоверов китайской марки Li Auto (Lixiang) в России начнутся в конце мая 2025 года. Об этом говорится в сообщении дилерского холдинга «Авилон», которое поступило «Известиям» 12 мая.

«Авилон» объявил, что стал первым официальным дилером Lixiang в РФ. Продажи кроссоверов L6, L7 и L9 начнутся в конце мая в автосалонах в Москве. Все официально ввезенные автомобили получат гарантию 3 года или 100 тыс. км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), а также гарантию на тяговую батарею — 8 лет или 160 тыс. км.

Ранее автомобили Lixiang ввозились в страну только альтернативными путями, их владельцы не могли воспользоваться официальным обслуживанием и сталкивались с ограничениями по ремонту. Покупатели официальных машин Li Auto получат оригинальные запчасти, обновления ПО, гарантию и техническую поддержку.

Интересы бренда Li Auto в РФ представляет китайский концерн Sinomach Auto. С 2023 года он представляет в стране внедорожники Oting, поставляемые с завода Zhengzhou Nissan, а с 2024 года — кроссоверы Rox Motors, производимые на заводе BAW (Beijing Automobile Works).

«Куда ушел ваш китайчонок Ли»: премиум-гибриды из КНР получат гарантию и сервис
Бренд Lixiang скоро придет в Россию официально, но может подорожать

26 марта стало известно, что концерн Sinomach Auto подписал соглашение о стратегическом сотрудничестве с компанией Lixiang (Li Auto) и приступил к формированию дилерской сети в России. На рынок выйдут три модели — кроссоверы L6, L7 и L9.

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