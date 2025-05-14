Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Белгородской области за сутки 16 человек пострадали из-за атак ВСУ
Мир
Келлог пообещал России жесткие санкции при отсутствии прогресса по Украине
Мир
Макрон заявил о понимании Киевом невозможности возврата территорий
Общество
В Госдуме предложили ввести квоты на рабочие места для ветеранов боевых действий
Мир
РФ и Никарагуа подпишут соглашение о военном сотрудничестве в 2025-м
Мир
В ЕП сочли необходимым прекратить агрессивную политику ради переговоров
Мир
Захарова высмеяла публикации о якобы деталях участия РФ в переговорах в Стамбуле
Мир
В Пентагоне допустили прямое противостояние США и РФ из-за Украины
Мир
Актер Роберт Де Ниро получил на Каннском кинофестивале «Золотую пальмовую ветвь»
Происшествия
В Дагестане более 50 сел остались без дорожного сообщения из-за обвала скалы
Мир
Защита Гуцул оспорила продление ей домашнего ареста
Общество
Жителя Кузбасса арестовали за призыв к теракту в День Победы
Мир
Макрон исключил вынесение вопроса о пенсионной реформе на референдум
Мир
FT узнала о планах ЕС по повышению пошлин на сельхозпродукцию с Украины в июне
Армия
ВС России поразили танк Leopard около Степановки на донецком направлении
Экономика
Банки стали требовать для разморозки счета приходить в офис с родней
Мир
AFP cообщило о согласовании послами стран ЕС 17-го пакета санкций против России

Защита Гуцул оспорила продление ей домашнего ареста

0
EN
Фото: ТАСС/Вениамин Демидецкий
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Защита главы Гагаузии Евгении Гуцул оспорила продление ей домашнего ареста в вышестоящей инстанции. Об этом 14 мая сообщила ее адвокат Наталья Байрам.

«Подана жалоба на решение суда о продлении домашнего ареста Гуцул еще на 30 дней», — отметила юрист, ее слова передает ТАСС.

Дела найдутся: Гуцул рискует остаться под домашним арестом до марта 2026-го
В каком случае башкан может получить реальный срок

25 марта Гуцул задержали в аэропорту Кишинева. Ее имя обнаружили в списке лиц, которым запрещен выезд из страны. Позднее главу Гагаузии арестовали на 20 суток, а 9 апреля суд заменил ей меру пресечения на домашний арест.

Затем, 12 мая, суд продлил домашний арест Гуцул еще на 30 дней. Ее адвокат Сергей Морару назвал подобное решение необоснованным. По словам юриста, башкан Гагаузии Евгения Гуцул может остаться под домашним арестом до марта 2026 года.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025