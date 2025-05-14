Защита Гуцул оспорила продление ей домашнего ареста
Защита главы Гагаузии Евгении Гуцул оспорила продление ей домашнего ареста в вышестоящей инстанции. Об этом 14 мая сообщила ее адвокат Наталья Байрам.
«Подана жалоба на решение суда о продлении домашнего ареста Гуцул еще на 30 дней», — отметила юрист, ее слова передает ТАСС.
25 марта Гуцул задержали в аэропорту Кишинева. Ее имя обнаружили в списке лиц, которым запрещен выезд из страны. Позднее главу Гагаузии арестовали на 20 суток, а 9 апреля суд заменил ей меру пресечения на домашний арест.
Затем, 12 мая, суд продлил домашний арест Гуцул еще на 30 дней. Ее адвокат Сергей Морару назвал подобное решение необоснованным. По словам юриста, башкан Гагаузии Евгения Гуцул может остаться под домашним арестом до марта 2026 года.