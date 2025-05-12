Суд продлил домашний арест Евгении Гуцул до 13 июня

Суд продлил домашний арест главы Гагаузии Евгении Гуцул еще на 30 дней. Такое решение было вынесено в понедельник, 12 мая.

Таким образом, политик пробудет под домашним арестом до 13 июня. В свою очередь, ее адвокат Серджиу Морару назвал подобное решение необоснованным.

«Оно абсолютно незаконное и нет никаких оснований для продления домашнего ареста», — приводит его слова Telegram-канал «Первый в Молдове».

Морару подчеркнул, что решение опротестуют.

12 мая Гуцул заявила, что ее дело носит исключительно политический характер. Это делается для того, чтобы она не могла работать и осуществлять свои прямые обязательства как глава гагаузской автономии.

До этого, 25 марта, Гуцул задержали в аэропорту Кишинева. Ее имя обнаружили в списке лиц, которым запрещен выезд из страны. Позднее, 28 марта, главу Гагаузии арестовали на 20 суток, а 9 апреля суд заменил ей меру пресечения на домашний арест.