Ложный выбор: власти Молдавии могут назначить нового башкана Гагаузии

Власти Молдавии могут продлить домашний арест Евгении Гуцул, чтобы назначить нового главу Гагаузии, сообщил «Известиям» адвокат башкана Сергей Морару. Согласно закону, руководителя автономии меняют, если нынешний не выполняет своих обязанностей в течение 60 суток. Гуцул задержали 25 марта. Решение о дальнейшей мере пресечения башкану должно быть принято до 14 мая. В случае продления домашнего ареста Гуцул Национальное собрание будет решать вопрос о проведении выборов. Почему республика заинтересована в лишении Гагаузии автономии и как Кишинев будет пытаться назначить своего человека на руководящую должность — в материале «Известий».

Кишинев может продлить домашний арест Гуцул

Суд Кишинева может оставить Евгению Гуцул под домашним арестом, сообщил «Известиям» адвокат Сергей Морару.

— Власти Молдавии могут специально продлить домашний арест, чтобы потом назначить другого башкана. И тогда, используя такой аргумент как 60 дней без исполнения рабочих обязанностей, у них будет возможность поспособствовать назначению нового главы в Гагаузии. Оснований же для продления домашнего ареста сейчас нет, у нас не было никаких отклонений от явки в суде или у прокурора. Если домашний арест будет продлен, то их цель — именно назначение нового главы автономии, — сказал Морару.

Решение о продлении домашнего ареста будет приниматься в ближайшее время: 8, 12 или 15 мая, уточнил адвокат.

Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе, 7 апреля 2025 года Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско

Поскольку Гуцул была задержана в конце марта, не исключено, что как раз в конце мая будет 60 дней, как она не исполняет своих обязанностей. После истечения этого срока в Гагаузии встретится Народное собрание, на нем будет решаться вопрос о том, когда провести выборы и есть ли в них необходимость, говорит «Известиям» общественно-политический деятель автономии Иван Константинов.

— Должно проголосовать большинство депутатов за. У нас всего 35 человек в Народном собрании, то есть 18 должны проголосовать за, — сказал он.

По его словам, Кишинев на протяжении нескольких лет постепенно «пытается подкупать местных депутатов в Гагаузии». В итоге появляются политики, которые играют на два фронта, добавил он.

— Поэтому, думаю, решение вопроса о дате новых выборов затянется на несколько заседаний. Пока процесс будет тянуться, Кишиневу это будет только на руку, чтобы гагаузы ругались между собой внутри, чтобы назревал конфликт. Так Молдавия сможет выиграть время и переманить на свою сторону большее число депутатов, — отметил он.

Фото: TASS/EPA/DUMITRU DORU

Во время проведения выборов не исключено, что Кишинев проспонсирует победу своего же человека, резюмировал общественно-политический деятель.

Более того, в Молдавии могут и вовсе принять закон, согласно которому башкан Гагаузии должен будет утверждаться властями республики, несмотря на то что это нарушает конституцию, заявили ранее «Известиям» в парламенте страны. Хотя в самой автономии исключили такое развитие событий. «Это решение будет принимать Народное собрание, а не госканцелярия. Хотя мы понимаем, что они могут пойти на незаконные решения», — говорил председатель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов.

Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева после возвращения из Стамбула. Ее обвинили в подделке документов, нарушении порядка управления финансовыми средствами избирательных фондов и незаконном финансировании конкурентов на выборах. Башкана отправили под арест на 20 суток.

Прокуратура Молдавии параллельно запрашивала арест башкана на 30 суток по другому делу, которое касается незаконного финансирования партии «Шор» (в июне 2023 года эту политическую силу признали неконституционной). Но суд Кишинева отклонил ходатайство прокуроров. 9 апреля Гуцул перевели под домашний арест на 30 суток. Решение о мере пресечения главе Гагаузии должно быть вынесено до 14 мая.

Глава партии «Шанс» Алексей Лунгу Фото: TASS/EPA/DUMITRU DORU

В Гагаузии под удар попали и другие представители блока «Победа», который выступает за нормализацию отношений с РФ. 26 марта в аэропорту Кишинева глава партии «Шанс» Алексей Лунгу получил повестку в национальный антикоррупционный центр. А спустя неделю в Кишиневе депутата молдавского парламента от блока «Победа» Ирину Лозован приговорили к шести годам лишения свободы, а ее мужа — к пяти.

Власти задерживали в аэропорту для дополнительного досмотра журналистов и оппозиционных деятелей, которые не поддерживают проправительственный курс. В частности, молдавского блогера Габриелу Кэлину задержали после ее возвращения из Москвы.

Как Кишинев лишает Гагаузию автономии

Население Гагаузии настроено против нынешних властей в Кишиневе. Об этом свидетельствуют результаты прошедших президентских выборов: за президента республики в автономии проголосовало меньше 3% населения. А против вступления Молдавии в ЕС на референдуме выступили 95% жителей Гагаузии. Очевидно, что такие показатели подрывают рейтинг действующих властей.

Отношения Гагаузии и Кишинева значительно обострились, когда на выборах в автономии в 2023 году победила как раз Гуцул. Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении башкана членом правительства. Гуцул не вошла в его состав, несмотря на то что это положено по закону. Кроме того, представителей Гагаузии сейчас нет и в составе молдавского парламента.

Фото: РИА Новости/Родион Прока

После победы Гуцул — в течение двух лет — Кишинев систематично ограничивает права Гагаузии. Например, в 2024-м парламент Молдавии принял законопроект, согласно которому ряд судов, в том числе на территории Гагаузии, будет административно переподчинен близлежащим районам. Молдавия также заявляла о намерении ликвидировать апелляционную палату Комрата.

В 2025 году Конституционный суд Молдавии лишил Гагаузию права назначать прокурора автономии. Ранее главный прокурор автономии на основании предложения Народного собрания Гагаузии назначался генеральным прокурором Молдавии. С инициативой о пересмотре законодательства выступил молдавский генпрокурор Ион Мунтяну. На заседание не пригласили представителей Гагаузии, несмотря на то что власти автономии обращались к суду с соответствующей просьбой.

Кроме политических аспектов, Кишинев начал давить на автономию и в экономическом плане. Она получает финансирование по двум траншам — обязательному и грантовому. Власти уже неоднократно угрожали Гагаузии отменой грантовой части.

Кишинев продолжит делать максимум, чтобы ограничить полномочия автономии, уверен Иван Константинов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— НДС какую-то часть у нас забрали, прокуратуру забрали, суды забрали. Постепенно Кишинев отбирает все права, — сказал он.

Ранее Кишинев ввел поправку в Налоговой кодекс, который предполагает, что возврат НДС для предпринимателей Гагаузии будет идти из средств бюджета автономии, а не республики.

Ситуация может измениться в лучшую сторону лишь после выборов в Молдавии, которые пройдут в этом году. Пока у власти Майя Санду, нормальный диалог Кишинева и Комрата представить трудно, резюмировал эксперт.