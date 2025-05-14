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Адвокат Гуцул допустил нахождение башкана под домашним арестом до марта 2026-го

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско
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Башкан Гагаузии Евгения Гуцул может оставаться под домашним арестом до следующего марта, сообщил «Известиям» ее адвокат Сергей Морару.

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«По молдавскому законодательству домашний арест можно продлить до 12 месяцев с момента задержания. Каждый раз максимум на 30 дней. 25 марта Евгению Гуцул задержали. Соответственно, домашний арест могут продлить до 25 марта 2026 года по одному уголовному делу», — говорит он.

Нельзя исключать и тот вариант, что к окончанию срока домашнего ареста Кишинев найдет еще одно дело, по которому признает Гуцул виновной, и тогда появятся основания продлить задержание дома на более длительный срок, добавил адвокат.

Гуцул уже обвиняют по двум делам. В истории с нелегальным финансированием избирательной кампании на пост главы Гагаузии, фальсификацией документов, а также деклараций и отчетов о финансировании кампании она еще в статусе обвиняемой и находится под домашним арестом. По делу о незаконном финансировании ликвидированной в прошлом году партии «Шор» уже проходит как подсудимая. Дело больше года находится в суде.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Дела найдутся: Гуцул рискует остаться под домашним арестом до марта 2026-го

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