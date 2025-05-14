Дела найдутся: Гуцул рискует остаться под домашним арестом до марта 2026-го

Башкан Гагаузии Евгения Гуцул может оставаться под домашним арестом до следующего марта, заявил «Известиям» ее адвокат Сергей Морару. По молдавскому законодательству власти имеют право продлевать такую меру пресечения до года с момента задержания. При этом по другому делу глава Гагаузии проходит уже как подсудимая, окончательный приговор по нему вынесут летом, Гуцул грозит до семи лет лишения свободы. Члены блока «Победа» в преддверии парламентских выборов чаще других политиков попадают под давление Кишинева, говорят эксперты. Как будет развиваться ситуация вокруг Евгении Гуцул и возможен ли диалог молдавских властей с оппозицией в целом — в материале «Известий».

Ситуация вокруг задержания Евгении Гуцул

Башкан Гагаузии Евгения Гуцул может оставаться под домашним арестом до следующего марта, сообщил «Известиям» ее адвокат Сергей Морару.

— По молдавскому законодательству домашний арест можно продлить до 12 месяцев с момента задержания. Каждый раз максимум на 30 дней. 25 марта Евгению Гуцул задержали. Соответственно, домашний арест могут продлить до 25 марта 2026 года по одному уголовному делу, — говорит он.

Нельзя исключать и вариант, при котором к окончанию срока домашнего ареста Кишинев откроет еще одно дело, и тогда будут все основания продлить задержание дома на больший срок, добавляет адвокат.

Но ситуация осложняется тем, что Евгению Гуцул уже обвиняют по двум делам. В истории с нелегальным финансированием избирательной кампании на пост главы Гагаузии, фальсификацией документов, а также деклараций и отчетов о финансировании кампании она еще в статусе обвиняемой и находится под домашним арестом. А по делу о незаконном финансировании ликвидированной в прошлом году партии «Шор» уже проходит как подсудимая. Дело больше года находится в суде.

— Посмотрим, какое решение суда будет. Ориентировочно приговор могут дать уже где-то в июне, так хотят власти, — говорит адвокат.

В случае признания Евгении Гуцул виновной ей грозит срок около семи лет, уточнил он. На данный момент цель властей — как можно дольше удерживать Евгению Гуцул, чтобы найти повод для признания ее виновной. Власти Молдавии могут отстранить ее от должности после 25 мая, воспользовавшись уголовными делами против нее, говорил ранее ее адвокат.

У Кишинева уже несколько лет длится конфликт с Комратом после прихода к власти Гуцул. Она, как и население Гагаузии, выступает за укрепление связей с Москвой, в то время как глава республики Майя Санду придерживается сугубо проевропейского внешнеполитического курса. Низкая поддержка властей Молдавии на территории автономии подрывает их политические позиции — на прошедших президентских выборах за Санду здесь проголосовали менее 3% населения.

Окончательные решения по делам Гуцул будут зависеть и от результатов предстоящих парламентских выборов в Молдавии, резюмировал Морару. Они назначены на 28 сентября.

Как может складываться диалог властей и оппозиции в Молдавии

Пока правящая партия, по данным социологической компании Ates Research & Consulting SRL, набирает больше поддержки, чем остальные. По данным опроса, за партию «Действие и солидарность» (PAS) готовы проголосовать 27,6%, партию социалистов Республики Молдова поддерживают 10,2% респондентов, 6,8% молдаван проголосуют за блок «Альтернатива», 6,1% — за блок «Победа», а 5,2% опрошенных одобряют деятельность «Нашей партии». Опрос проводился в период с 5 по 13 апреля.

Отношения властей и оппозиции обострились после прихода к власти Майи Санду в 2020-м и ее правящей партии PAS в 2021-м. Официальный Кишинев выступает за максимальное укрепление связей с ЕС, в то время как оппозиция ратует за сближение с РФ и ЕАЭС.

Обстановка обострилась на фоне экономического кризиса после разрыва отношений с Евразийским экономическим союзом и потерей доступа к дешевым рынкам энергоресурсов. В стране резко выросли цены, хотя оплата труда осталась прежней. В обществе повысилась протестная активность: если ранее на демонстрации выходили только фермеры, учителя и железнодорожники, то в майские праздники в демонстрациях приняли участие около 20 тыс. жителей.

По данным исследования IMAS, 62% опрошенных выступают за внешнеполитическую ориентацию на Россию либо одновременно на РФ и страны ЕС. Интересно, что Россию молдавские избиратели считают самым важным партнером республики в сфере безопасности (40,7%), ЕС — 28,7%, США — 5,3%.

Сейчас блок «Победа» — это основная оппозиция в Молдавии, поэтому его члены чаще всего попадают под прессинг властей, говорит «Известиям» эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

— Для того чтобы оппозиция не имела возможности свободно готовиться к выборам, на нее усиливается давление, — говорит он.

Однако после завершения выборов ситуация вряд ли улучшится, если у власти останется команда Майи Санду. Кишинев сохранит давление, чтобы не дать оппонентам занять устойчивые позиции в политической жизни страны. Поэтому фактически диалог властей и оппозиции в Молдавии сейчас невозможен, резюмировал Владимир Брутер. Стоит лишь напомнить: летом прошлого года кандидата в президенты от «Победы» Василия Болю не допустили к участию в голосовании.