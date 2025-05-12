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Мера отсечения: зачем продлили домашний арест Гуцул

Кишинев усиливает давление на оппозицию — к чему это приведет
Фото: РИА Новости/Родион Прока
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Суд Кишинева продлил домашний арест главе Гагаузии Евгении Гуцул на 30 дней — до 13 июня. Защита башкана намерена опротестовать это решение, так как никаких оснований для подобного решения не было. В то же время на фоне давления на оппозицию в Молдавии усиливаются протесты: массовые митинги прошли во время майских праздников. Тактика властей в отношении оппонентов может только усугубить обстановку в стране перед парламентскими выборами, полагают эксперты.

Дело против Евгении Гуцул

Евгения Гуцул останется под домашним арестом еще на 30 дней — до 13 июня. Защита настаивает на отмене меры пресечения.

— Будем опротестовывать это решение. Оно абсолютно незаконное и нет никаких оснований для продления домашнего ареста, — сказал ее адвокат Серджиу Морару.

Ранее Морару подчеркивал, что власти могут пойти на незаконное продление домашнего ареста Гуцул из-за желания назначить другого главу автономии. Согласно законодательству, нового башкана утверждают, если нынешний не выполняет свои обязанности в течение 60 дней.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта. Ее обвинили в подделке документов, нарушении порядка управления финансовыми средствами избирательных фондов и незаконном финансировании конкурентов на выборах. Башкана отправили под арест на 20 суток. Под домашний арест на 30 суток ее перевели 9 апреля.

Действия Кишинева вполне ожидаемы, так как у конфликт с Комратом у него начался с момента прихода к власти Гуцул в 2023-м. Президент Молдавии Майя Санду ни разу не встречалась лично с лидером автономии, и башкан не вошла в состав правительства республики, хотя так положено по закону. Представителей Гагаузии нет и в составе молдавского парламента.

У двух лидеров полярные взгляды на внешнеполитический курс Молдавии. Майя Санду после того, как стала президентом в 2020-м, начала придерживаться исключительно проевропейского курса. Гуцул же, наоборот, выступает за укрепление связей с РФ. Ее поддерживает и население Гагаузии, что в особенности не играет на руку Санду и правящей партии «Действие и солидарность». На прошедших президентских выборах в 2024-м за Санду в автономии проголосовало меньше 3% населения. А против вступления Молдавии в ЕС на референдуме выступили 95% жителей Гагаузии.

Параллельно с Евгенией Гуцул под удар начали все чаще попадать и другие оппозиционные политики, выступающие за укрепление связей с Москвой. В конце марта глава партии «Шанс» Алексей Лунгу получил повестку в национальный антикоррупционный центр. А затем депутата молдавского парламента от блока «Победа» Ирину Лозован приговорили к шести годам лишения свободы, а ее мужа — к пяти.

Заседание по делу башкана Гагаузии, как и все предыдущие, сопровождалось митингом. Около здания суда собрались десятки жителей с плакатами «Свободу Гуцул».

Протесты после задержания башкана неоднократно проходили и в автономии. В поддержку Гуцул были митинги и за пределами Молдавии: в конце марта у посольства республики в Москве собрались сотни граждан, выступающих против задержания башкана.

Как давление на оппозицию отразится на обстановке в Молдавии

Сейчас в целом митинги в Молдавии проходят часто. Например, на день труда прошли масштабные демонстрации во всех крупнейших городах республики. В общей сложности на них вышли порядка 20 тыс. человек. В Кишиневе Партия социалистов организовала многотысячное шествие, поскольку жители Молдавии, по их мнению, устали от беспредела в стране, происходящего по вине правящей партии.

Блок «Победа» организовал первомайские демонстрации и митинги в крупнейших городах республики — Бельцах, Оргееве, Комрате.

Во время майских праздников и демонстраций полиция Молдавии на въездах в населённые пункты массово останавливала микроавтобусы с людьми, которые ехали на маевки, сообщал лидер партии «Шанс» Алексей Лунгу.

На протяжении длительного времени на протесты в республике выходят железнодорожники, фермеры и учителя. Они недовольны низкими доходами, несвоевременными выплатами, условиями труда и затяжным экономическим кризисом в республике в целом.

Страна после отдаления от Москвы переживает экономический спад из-за потери дешевых энергоресурсов и выгодных рынков сбыта. Молдавия начала закупать газ у европейских поставщиков по более высоким ценам, что спровоцировало энергетический кризис, который повлек за собой и экономический. Только в апреле этого года цены на продукты в республике выросли в среднем на 2%.

При этом действия правящей партии не находят поддержки у населения — это показывают и цифры: меньше 35% жителей считают, что страна движется в правильном направлении, свидетельствуют данные соцопроса Института маркетинга и социологических опросов (IMAS). Он проводился с 16 января по 1 февраля, в нем приняли участие 1130 респондентов из 86 населенных пунктов.

Между тем власти Молдавии вместо того, чтобы предпринять какие-то действия, которые смогут поспособствовать улучшению уровня жизни в стране, предпочитают оказывать давление на тех, кто не поддерживает их курс. Ранее в парламенте сообщили о подготовке законопроекта, который ограничит право граждан на протесты. Согласно документу, по запросу властей могут быть запрещены публичные акции, если они представляют угрозу безопасности или призывы к противоправным действиям. Однако, какие именно действия представляют угрозу безопасности — не объясняется.

Партия «Действие и солидарность» сейчас идет по абсолютно предсказуемым и прогнозируемым маршрутам в отношении оппозиции, считает аналитик ВШЭ Николь Бодиштяну.

— Основной мотив властей — постараться раздробить оппозицию, запугать ее, чтобы подойти к выборам в максимально консолидированном виде и гарантировать себе наибольшее количество голосов на предстоящем парламентском голосовании, — пояснила она «Известиям».

Однако усиливая давление на оппозицию, власти в преддверии выборов теряют еще больше поддержки среди населения. Сейчас в республике хоть и проходят протесты, но пока они не особо массовые. Однако такое явное давление на политических оппонентов спровоцирует усиление протестной активности, полагает эксперт. Парламентские выборы в Молдавии намечены на 28 сентября.

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