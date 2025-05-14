Игрока «Ноттингем Форест» ввели в искусственную кому после травмы в матче АПЛ
Игрок клуба «Ноттингем Форест» Тайво Авоньи был введен в искусственную кому после травмы в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом 13 мая сообщила газета Daily Mail.
По данным издания, 27-летний нападающий врезался в штангу и получил травму, после чего пытался продолжить игру против «Лестер Сити».
Уточняется, что сейчас Авоньи находится в состоянии искусственной комы и проходит интенсивную терапию после экстренной операции на брюшной полости. Травма, полученная футболистом, была опасна для жизни, пишет Daily Mail.
27 апреля «Ливерпуль» одержал победу над «Тоттенхэмом» в матче 34-го тура АПЛ со счетом 5:1 и досрочно стал чемпионом страны. До этого «Ливерпуль» в последний раз выигрывал чемпионат Англии в сезоне-2019/20.