«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» и стал 20-кратным чемпионом Англии
«Ливерпуль» одержал победу над «Тоттенхэмом» в матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) со счетом 5:1 и досрочно стал чемпионом страны.
В матче с «Тоттенхэмом» голы забили Доминик Соланке (12-я минута), Луис Диас (16-я), Алексис Макаллистер (24-я), Коди Гакпо (34-я) и Мохамед Салах (63-я). Кроме того, на 69-й минуте защитник «Тоттенхэма» Дестини Удоджи отправил мяч в свои ворота.
До этого «Ливерпуль» в последний раз выигрывал чемпионат Англии в сезоне-2019/20.
Ранее, 20 мая 2024 года, сообщалось, что тренер из Нидерландов Арне Слот возглавил «Ливерпуль». На посту главного тренера «Ливерпуля» он сменил немца Юргена Клоппа, при котором команда выиграла чемпионат Англии, Кубок страны, дважды мерсисайдцы становились победителями розыгрыша Кубка лиги и поднимали над головой суперкубок Англии.