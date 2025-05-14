В Чувашии школьники обратились к врачам с симптомами острой кишечной инфекции
В Чувашской Республике девять учеников гимназии обратились за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции. Об этом 14 мая рассказали в региональном министерстве здравоохранения.
«Девять школьников из гимназии №8 города Шумерля обратились за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции. Одного ребенка госпитализировали в инфекционное отделение Республиканской детской больницы», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что восемь школьников проходят лечение амбулаторно под контролем участковых педиатров. По факту инцидента глава республики Олег Николаев поручил провести проверку.
3 мая сообщалось, что в Саратове приостановили деятельность кафе «Грузинская лавка» после отравления в нем десяти людей. У пострадавших обнаружили острую кишечную инфекцию, четырем из них поставили окончательный диагноз «сальмонеллез».