В Саратове приостановили работу кафе после отравления 10 человек
В Саратове приостановили деятельность кафе «Грузинская лавка», в котором отравились 10 человек. Об этом 5 мая сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) России по региону.
«Судебные приставы Фрунзенского района приостановили деятельность кафе «Грузинская лавка» на проспекте Столыпина», — написали в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что поводом закрытия кафе стало сообщение областного центра гигиены и эпидемиологии о госпитализации 10 человек с острой кишечной инфекцией, из них четыре случая — с окончательным диагнозом «сальмонеллез».
По данным ГУ ФФСП по региону, суд счел небезопасной деятельность кафе и постановил приостановить его работу на 60 суток.
Ранее, 16 апреля, Следственный комитет России по Республике Татарстан возбудил уголовное дело по факту массового отравления посетителей кафе в Альметьевске. Поводом для начала расследования стало заболевание кишечной инфекцией 14 человек, в том числе четверых несовершеннолетних. Все они в период с 12 по 14 апреля посещали кафе, начавшее работу 11 апреля.