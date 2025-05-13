Проекты НМГ стали лауреатами Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения
В Москве проходит XII Премия Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Во вторник, 13 мая, Национальная Медиа Группа была награждена специальным призом «За вклад в развитие социально значимого контента» на XII Премии АПКиТ.
Так, награду за «Лучшую работу художника-постановщика» получил Сергей Иванов, который работал над сериалом «ГДР».
Кроме того, призовое место в номинации «Лучший анимационный сериал» занял детский мультипликационный сериал «Три кота».
В апреле гендиректор НМГ Светлана Баланова заявила, что медиахолдинг ставит своей целью лидерство на рынке информации и развлечений. Она отметила, что за последние несколько лет НМГ смогла добиться значительных успехов в создании крупнейшей медиафабрики в стране и выйти на промышленный масштаб производства контента.