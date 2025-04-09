В НМГ рассказали о цели по лидерству на рынке информации и развлечений

Национальная Медиа Группа (НМГ) расширяет свои горизонты и ставит новую цель — стать лидером на рынке информации и развлечений, исследуя все возможности, в том числе офлайн. Об этом 9 апреля заявила гендиректор НМГ Светлана Баланова.

По ее словам, за последние несколько лет НМГ смогла добиться значительных успехов в создании крупнейшей медиафабрики в России и выйти на промышленный масштаб производства контента и новостей. Теперь, добавила она, компания ищет новые возможности за пределами медиаформатов.

«За последние три-четыре года у нас была задача построить лучшую медиафабрику в стране. Мы вышли на промышленный масштаб производства контента и новостей. <...> Следующая цель, которую мы себе ставим, — стать лидером на рынке информации и развлечений. Речь не только про медиаформаты. Мы исследуем все возможности, в том числе офлайн», — отметила Баланова в интервью РБК.

Кроме того, гендиректор рассказала о намерении НМГ приобрести компанию «Медиалогия», являющуюся одним из лидеров в области управления репутацией и информационными рисками. По ее словам, «Медиалогия» сможет помочь избежать больших репутационных рисков, а также негативного влияния на конкурентоспособность.

«У нас часто забывают, что появление какого-то негативного комментария в соцсетях или в СМИ при правильной отработке может превратиться в позитивный кейс для бренда, для госструктуры и так далее. А если это запущено и не отработано вовремя, оно может повлечь очень большие репутационные риски, негативно повлиять на конкурентоспособность. «Медиалогия» работает именно в этом поле. Для нас как медиахолдинга это очень комплементарный бизнес», — отметила гендиректор НМГ.

В ноябре прошлого года Баланова, выступая на стратегической сессии ежегодного Национального рекламного форума в Москве, заявила, что в России 94% зрителей положительно оценили новый контент отечественной медиаиндустрии, в связи с чем НМГ будет наращивать производство уникальных проектов.