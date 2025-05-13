СМИ сообщили о намерениях Зеленского переключиться с Трампа на ЕС
Украинский лидер Владимир Зеленский хочет переключить внимание с президента США Дональда Трампа на страны Европы, у которых намерен получить поддержку. Об этом 12 мая сообщил журнал Spectator.
«Вместо того чтобы добиваться расположения Белого дома<...>, Зеленский теперь стремится заручиться единой европейской поддержкой», — говорится в материале журнала.
При этом отмечается, что за три года положение Украины сильно ухудшилось: экономика, промышленность и значительная часть инфраструктуры страны «находятся в руинах». Автор материала считает, что переговоры в Турции могут подсветить контраст в положении двух государств, пишет «Газета.Ru».
В этот же день политолог Александр Асафов заявил, что Владимир Зеленский разделяет логику Евросоюза (ЕС) о вечном конфликте с РФ. По его словам, Зеленский вместе с лидерами ЕС пытается искать политические уловки, чтобы получить паузу, а затем продолжить конфликт.
11 мая президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия предлагает Украине возобновить 15 мая прямые переговоры в Стамбуле.