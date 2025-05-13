Европа не может эффективно участвовать в переговорах по урегулированию украинского конфликта, так как полностью занимает сторону Украины. Об этом 13 мая заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Если говорить в целом об участии Европы в таком рамочном переговорном процессе, то, поскольку Европа всё-таки целиком и полностью занимает сторону Украины, она никак не может претендовать на непредвзятый подход и на сбалансированный подход», — подчеркнул он.

По словам Пескова, подход Европы к урегулированию конфликта контрастирует с позицией Москвы и Вашингтона по этому вопросу. Официальный представитель Кремля добавил, что европейские страны нацелены на продолжение вооруженного конфликта.

Он отметил, что российская сторона продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться в четверг в Стамбуле.

В этот же день политолог Александр Асафов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский разделяет логику Евросоюза (ЕС) о вечном конфликте с РФ. По его словам, Зеленский вместе с лидерами ЕС пытается искать политические уловки, чтобы получить паузу, а затем продолжить конфликт.

11 мая президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия предлагает Украине возобновить 15 мая прямые переговоры в Стамбуле. В тот же день Зеленский ответил на это ультиматумом — он потребовал прекращения огня с 12 мая.

12 мая глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что без прекращения огня невозможно начало переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине. Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков в беседе с «Известиями» заявил, что ЕС не заинтересован в мирных переговорах по Украине и стремится развить «спираль насилия» в отношении РФ.