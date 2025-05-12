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Захарова назвала предложенное Западом перемирие попыткой дать Киеву передышку

Захарова: Запад добивается 30-дневного перемирия с целью перевооружения Киева
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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Представители западных стран добиваются 30-дневного перемирия, чтобы предоставить Украине передышку и дать возможность восстановить военный потенциал для дальнейшего продолжения конфликта с Россией. Об этом 12 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Страны добиваются 30-дневного перемирия, чтобы дать Киеву передышку для восстановления военного потенциала и продолжения противостояния с Россией», — приводится ее заявление на сайте МИДа.

Захарова отметила, что Киеву в подготовке к конфликту помогали Берлин и Париж. В частности, она упомянула Минские соглашения и уточнила, что экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд сами признавали, что выполнять договоренности тогда никто не планировал. По ее словам, сами соглашения были нужны для накопления дополнительного времени для подготовки Украины к решению «проблемы Донбасса» силовым путем.

Кроме того, комментируя сообщения о готовности президента Украины Владимира Зеленского приехать на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Стамбуле 15 мая, официальный представитель МИД России напомнила, что главы двух государств встречались всего один раз — на саммите «нормандского формата» в Париже 9 декабря 2019 года.

«Парижский саммит 2019 года запомнился эпатажным переговорным ходом В. Зеленского, который неожиданно для всех отказался утверждать заранее согласованный, в том числе Киевом, итоговый документ», — заметила Захарова.

Укрощение огня: готов ли Киев к прямым переговорам с РФ
Пока украинские власти продолжают ставить ультиматумы, повторяя звучащие из Европы угрозы

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Польши Дональд Туск и премьер-министр Великобритании Кир Стармер 10 мая призвали Россию договориться о полном 30-дневном прекращении огня.

В тот же день Макрон допустил введение новых санкций в случае отказа РФ от условий Киева по перемирию. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал пустым делом попытки запугивать Россию санкциями.

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