Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным
Украина готова к прямым переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом 12 мая сообщил украинский лидер Владимир Зеленский после беседы с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Мы готовы к прямым переговорам с Путиным», — написал он в Telegram-канале.
Кроме того, глава киевского режима отметил важность совместной работы с европейцами ради долгосрочного обеспечения безопасности. Он также заявил, что Украина будет в постоянном контакте с США.
Помимо этого, Зеленский добавил, что договорился о дальнейшей совместной работе для достижения мира с Эрдоганом.
11 мая Путин сообщил, что Россия предлагает Украине возобновить 15 мая прямые переговоры в Стамбуле. В тот же день Зеленский ответил на это ультиматумом, потребовав прекращения огня с 12 мая. Президент США Дональд Трамп призвал Украину незамедлительно принять предложение РФ, после чего Зеленский сообщил в Telegram-канале, что приедет 15 мая в Турцию на переговоры.