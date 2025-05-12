Гибридный кроссовер GAC S7 дебютирует в России

Компания GAC планирует вывести на российский рынок гибридный кроссовер S7. Об этом 12 мая сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу китайской марки. Дата российского дебюта модели пока не уточняется.

Премиум-кроссовер GAC S7 построен на новой модульной платформе, созданной специально для гибридных и электрических моделей. Длина новинки составляет 4900 мм при колесной базе 2880 мм.

Как уточняет «Журнал Авто.ру», в Китае GAC S7 продаётся с турбомотором 1.5 мощностью 160 л.с. в двух модификациях. У переднеприводной с ДВС работает электродвигатель, развивающий 231 л.с. (250 Нм). У модификации с полным приводом на задней оси добавлен еще один агрегат мощностью 109 л.с. (143 Нм). Самый быстрый кроссовер ускоряется с нуля до 100 км/ч за 5,8 с.

Запас хода на чистом электричестве у моноприводной версии составляет 205 км, а полностью автономный пробег — 1150 км. Те же показатели для полноприводного S7 — 180 и 1020 км. В перечень оснащения входит комплекс водительских ассистентов, обеспечивающий уровень автономности 2++.

Ранее в этот день сообщалось, что в конце мая в России начнутся продажи кроссоверов под новым брендом Nordcross. На рынок выйдет модель 001, которая является китайским Lynk & Co 09 и делит платформу с Volvo XC90.

Также в этот день стало известно, что официальные продажи гибридных кроссоверов китайской марки Li Auto (Lixiang) в России начнутся в конце мая 2025 года. Интересы бренда Li Auto в РФ представляет китайский концерн Sinomach Auto.