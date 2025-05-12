Дилер анонсировал продажи кроссовера новой марки Nordcross в России
В конце мая в России начнутся продажи кроссоверов под новым брендом Nordcross. На рынок выйдет модель 001, которая является китайским Lynk & Co 09 и делит платформу с Volvo XC90. Об этом объявила пресс-служба дилерского холдинга «БорисХоф».
Nordcross 001— это полноразмерный семиместный премиум-кроссовер с силовой установкой типа мягкий гибрид и системой полного привода. Габариты модели составляют 5042×1977×1780 мм. Модель оснащена двухлитровым ДВС мощностью 254 л.с. в сочетании с 8-ступенчатым автоматом.
В список оснащения входят четырехзонный климат-контроль, матричные фары, отделка из натуральной кожи наппа, самообучающийся автопарковщик, различные водительские ассистенты. В салоне предусмотрено шесть экранов.
Официальной информации о запуске бренда Nordcross в России не было. Портал «Китайские автомобили» 7 марта сообщил, что Lynk & Co 09 от компании Geely начнут продавать под названием Nordcross 001 летом 2025 года.
По его данным, торговую марку Nordcross в сентябре прошлого года зарегистрировал дистрибьютор марок Belgee и Knewstar в России, компания «Слава Моторс Рус». В марте 2025-го она получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на автомобиль Nordcross с кодовым названием C21, которым является гибридный семиместный Lynk & Co 09.
Между тем, 12 мая сообщалось, что официальные продажи гибридных кроссоверов китайской марки Li Auto (Lixiang) в России начнутся в конце мая 2025 года. Интересы бренда Li Auto в РФ представляет китайский концерн Sinomach Auto.