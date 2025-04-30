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Первый дилер Li Auto в России откроется до конца мая

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Фото: Sinomach
dzen
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Открытие первого официального дилерского центра китайского марки Li Auto (Lixiang) в России состоится до конца мая. Об этом говорится в сообщении представляющей интересы бренда в РФ компании Sinomach Auto, которое поступило «Известиям» 30 апреля.

Спустя месяц с момента объявления о выходе Li Auto (Lixiang) на рынок РФ в стране назначили 32 официальных дилеров, многие из них входят в десятку по объему продаж. Сейчас первые автомобили поступают на склады, рассказал замглавы филиала, директор департамента по развитию дилерской сети Sinomach Auto в России Дмитрий Роткин.

Автомобили Li Auto в России получат мастер-аккаунт, русифицированный интерфейс, гарантию на 3 года или 100 тыс. км пробега, а также гарантию на батарею на 160 тыс. км. Обещана оперативная поставка запчастей с центрального склада в РФ.

В компании отметили, что в течение нескольких лет модели Li Auto находились в лидерах по объему ввоза в Россию по каналам альтернативного импорта.

«Куда ушел ваш китайчонок Ли»: премиум-гибриды из КНР получат гарантию и сервис
Бренд Lixiang скоро придет в Россию официально, но может подорожать

26 марта сообщалось, что концерн Sinomach Auto подписал соглашение о стратегическом сотрудничестве с компанией Lixiang (Li Auto) и приступил к формированию дилерской сети в России. На рынок выйдут три модели — кроссоверы L6, L7 и L9.

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