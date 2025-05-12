Песков отметил поддержку многими странами подхода РФ к прямым переговорам с Украиной

Подход России к прямым переговорам с Украиной встретил понимание и поддержку у лидеров многих государств. Об этом 12 мая заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Такой подход, нацеленный именно на поиск реальной дипломатической развязки украинского кризиса, выход на устранение первопричин конфликта и установление прочного мира встретил понимание и поддержку у лидеров многих государств», — сказал Песков на брифинге.

Он напомнил, что известна и позиция президента США Дональда Трампа, который ранее призывал Киев принять участие в переговорах.

Песков также подчеркнул, что Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования.

«Во вчерашнем телефонном разговоре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность сделать всё для организации переговоров», — дополнил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее в этот день генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев сообщил, что переговоры России и Украины могут пройти в Турции на уровне дипломатов. Он отметил, что встреча на высшем уровне должна быть заранее подготовлена. Более того, переговоры должны сначала проходить на высоком уровне, а затем — на высшем.

11 мая Путин сообщил, что Россия предлагает Украине возобновить 15 мая прямые переговоры в Стамбуле. Песков позже заявил, что предложение, озвученное президентом РФ, свидетельствует о настоящем стремлении к миру.