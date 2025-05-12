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Глава РСМД указал на возможные переговоры РФ и Украины на уровне дипломатов

Глава РСМД Тимофеев: переговоры РФ и Украины пройдут на уровне дипломатов
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Фото: РИА Новости/Максим Гучек
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Переговоры России и Украины могут пройти в Турции на уровне дипломатов. Об этом 12 мая сообщил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

Он отметил, что встреча на высшем уровне должна быть заранее подготовлена. Более того, переговоры должны сначала проходить на высоком уровне, а затем — на высшем, подчеркнул Тимофеев.

«Думаю, что российского президента [Владимира Путина] не будет в Стамбуле, он, скорее всего, пошлет для переговоров дипломатов. <...> Вот эти наскоки [украинского лидера Владимира] Зеленского с точки зрения того, как должна происходить дипломатия, это не совсем профессионально», — заявил глава РСМД в беседе с «РИА Новости».

Укрощение огня: готов ли Киев к прямым переговорам с РФ
Пока украинские власти продолжают ставить ультиматумы, повторяя звучащие из Европы угрозы

Путин 11 мая сообщил, что Россия предлагает Украине возобновить 15 мая прямые переговоры в Стамбуле. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предложение, озвученное президентом РФ, свидетельствует о настоящем стремлении к миру.

В тот же день американский лидер Дональд Трамп отметил, что Киев обязан согласиться на переговоры с Москвой. В свою очередь, украинский президент отреагировал на предложение Путина о начале прямых переговоров, выдвинув ультиматум о прекращении огня.

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