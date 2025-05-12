Политолог оценил реакцию Зеленского на мирные инициативы Путина

Президент РФ Владимир Путин дал возможность американскому коллеге Дональду Трампу поставить на место украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом 12 мая в беседе с «Известиями» заявил политолог Иван Мезюхо.

По его словам, Путин, предложив Украине возобновление переговоров в Стамбуле, отчетливо показал, что РФ не нуждается в посредничестве стран Евросоюза (ЕС). Политолог отметил, что ЕС и Великобритания не в состоянии оказывать посреднические услуги в разрешении конфликта в том числе из-за того, что прямо поддерживают одну из сторон конфликта.

«Кроме того, своей инициативой Владимир Путин дал возможность президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу поставить на место <...> Владимира Зеленского. И, судя по заявлениям Владимира Зеленского, эта стратегия Путина удалась», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что в первом своем заявлении после предложения РФ Зеленский стал говорить о необходимости прекращения огня до переговоров в Стамбуле. Однако вскоре украинский лидер согласился на встречу 15 мая в Турции.

«Таким образом Владимир Путин как бы дал пас Дональду Трампу, чтобы он наконец-то навел порядок во взаимоотношениях с лидером органов управления киевского режима, который в последнее время в большей степени ориентируется на Европу, а не на своего американского хозяина», — сказал Мезюхо.

Политолог добавил, что ни один конфликт не может завершиться без участия в переговорах конфликтующих сторон.

«Если Украина действительно заинтересована в установлении мира, она должна пойти на эти переговоры. Нет никаких сомнений в том, что Украина будет затягивать переговорный процесс, потому что Владимир Зеленский не видит себя во главе Украины вне рамок боевых действий. Он президент военных действий, а не президент мира», — заключил он.

11 мая в ходе пресс-конференции Путин объявил, что Россия предлагает Украине возобновить 15 мая прямые переговоры в Стамбуле. В тот же день Зеленский ответил на это ультиматумом — он потребовал прекращения огня с 12 мая.

Трамп призвал Украину принять предложение РФ незамедлительно, после чего Зеленский написал в Telegram-канале о том, что приедет 15 мая в Турцию на переговоры. Позже он опубликовал видео, в котором повторно обозначил намерение приехать.

Бывший американский разведчик и аналитик Скотт Риттер в беседе с «Известиями» отметил, что предложение Путина является блестящим маневром и снимает с повестки вопрос о введении 30-дневного перемирия. Он добавил, что заявление президента возвращает инициативу России, позволяя ей диктовать условия украинско-европейско-американскому блоку.