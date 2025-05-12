Десять человек спасли при лесных пожарах в Забайкалье
Из поселка Забайкалец и дачного кооператива «Малиновка», которым угрожали пожары в Забайкальском крае, спасли 10 человек. Об этом 12 мая сообщили в главном управлении (ГУ) МЧС России по региону.
«От огня защищены 22 дачных кооператива, девять населенных пунктов и четыре объекта экономики, в том числе два детских лагеря. На пожарах в поселке Забайкалец и СНТ «Малиновка» спасены десять человек», — уточняется в Telegram-канале ведомства.
В тушении пожаров и защите населенных пунктов участвовали 921 сотрудник МЧС и 201 единица техники. Общее количество людей от структур и ведомств, а также добровольцев составляло свыше 4 тыс. человек. Для ликвидации возгораний применялась и авиация, которая за трое суток сбросила 452 т воды.
В МЧС отметили роль добровольцев, которые помогали спасателям тушить пожары, привозили для них еду и воду, а также участвовали в создании противопожарных разрывов.
11 мая «Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Забайкалье. На изображении видны зоны активного горения, а также обширные участки гари вблизи Читы. Кроме того, на снимке отчетливо различимы дымовые шлейфы и облачные образования, вызванные пожарами.
В этот же день «Известиям» начальник третьего пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Забайкальскому краю Юрий Малюков сообщил, что рядом с сельским поселением Смоленское в Читинском районе Забайкальского края действует лесной пожар площадью 1 тыс. га.