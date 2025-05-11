«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Забайкалье
В Забайкальском крае зафиксировали активное распространение пожаров, что подтвердили спутниковые данные, опубликованные «Роскосмосом». Об этом 11 мая сообщили в официальном Telegram-канале госкорпорации.
«В Забайкалье горят леса. 9 мая огонь вплотную подобрался к столице региона», — говорится в комментарии под фотографией в канале «Роскосмоса».
Снимок был получен с помощью аппарата «Метеор-М» и аппаратуры МСУ-МР. На изображении видны зоны активного горения, а также обширные участки гари вблизи Читы. Кроме того, на снимке отчетливо различимы дымовые шлейфы и облачные образования, вызванные пожарами.
В этот же день «Известиям» начальник третьего пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Забайкальскому краю Юрий Малюков сообщил, что рядом с сельским поселением Смоленское в Читинском районе Забайкальского края действует лесной пожар площадью 1 тыс. га.
Накануне аэропорт Читы был закрыт для выпуска и приема воздушных судов из-за возникшего недалеко от воздушной гавани ландшафтного пожара. Позже ограничения были сняты.