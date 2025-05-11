В МЧС сообщили о лесном пожаре в Читинском районе Забайкалья площадью 1 тыс. га
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- В МЧС сообщили о лесном пожаре в Читинском районе Забайкалья площадью 1 тыс. га
Рядом с сельским поселением Смоленское в Читинском районе Забайкальского края действует лесной пожар площадью 1 тыс. га. Об этом 11 мая «Известиям» сообщил начальник третьего пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Забайкальскому краю Юрий Малюков.
«В границах сельского поселения Смоленское сейчас действует лесной пожар на площади 1 тыс. га. Привлечена группировка [в составе] 120 человек и 37 единиц техники, угрозы населенным пунктам нет», — уточнил он.
Малюков добавил, что накануне был потушен пожар в сельском поселении, сейчас проводится проливка места возгорания. Сотрудник МЧС отметил, что пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем и сильного ветра.
Для спасателей и жителей, участвующих в тушении лесного пожара в Забайкалье, волонтеры развернули пункт с едой и водой. Продукты питания приносят как местные жители, так и предприниматели.
«Помощь, которая приходит, сразу отправляется ребятам, которые сейчас работают в полях. Воды очень много», — рассказала координатор «Молодежки «Народного фронта» Татьяна Жильная.
Накануне аэропорт Читы был закрыт для выпуска и приема воздушных судов из-за возникшего недалеко от воздушной гавани ландшафтного пожара. Позже ограничения были сняты.