Никарагуа рассчитывает вступить в БРИКС в этом или следующем году
Никарагуа продолжает выражать заинтересованность в сотрудничестве с БРИКС и будет добиваться включения в объединение при этом или следующем председательстве. Об этом «Известиям» заявил спецпредставитель президента Никарагуа по вопросам развития отношений с РФ Лауреано Ортега.
«Мы понимаем, что есть определенные механизмы внутри объединения. Никарагуа уже направила на официальном уровне свою заявку, чтобы присоединиться к БРИКС. Мы надеемся, что у нас получится добиться включения в объединение во время этого или следующего временного председательства», — сказал Лауреано Ортега.
Никарагуа рассчитывала вступить в БРИКС на правах страны-партнера при российском председательстве, но этого не произошло из-за отсутствия консенсуса между всеми членами объединения.
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