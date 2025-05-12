«Никарагуа может быть витриной для российских товаров в Центральной Америке»

Никарагуа заинтересована в наращивании экспорта своих традиционных товаров, в частности кофе, морепродуктов и табака, в РФ. Взамен страна может стать хабом для поставок российских продуктов в другие страны Центральной и Латинской Америки. Об этом заявил «Известиям» спецпредставитель президента Никарагуа по вопросам развития отношений с РФ Лауреано Ортега, который возглавил делегацию своей страны на празднованиях Дня Победы в Москве. Манагуа также заинтересована в заключении соглашения о стратегическом партнерстве с РФ, страна продолжает делать шаги к членству в БРИКС и статусу наблюдателя в ЕАЭС. О развитии торговли, совместных проектах с РФ в области медицины и перспективах запуска прямых авиарейсов для активизации туризма — в эксклюзивном интервью Лауреано Ортеги «Известиям».

«Мы считаем себя стратегическим партнером России»

— 8 мая, накануне празднования Дня Победы, вы присутствовали на встрече Владимира Путина с иностранными гостями парада. Удалось лично поговорить с российским лидером?

— Да, мы приняли участие в приветственном ужине, организованном для глав иностранных делегаций. Владимир Путин кратко, но очень тепло и по-братски с нами поздоровался.

Президент РФ Владимир Путин и спецпредставитель президента Никарагуа по вопросам взаимодействия с Россией Лауреано Ортега Мурильо во время встречи в Кремле. Фото: ТАСС/Михаил Метцель

— Одной из важных новостей в эти дни стало подписание соглашения о стратегическом партнерстве между Россией и Венесуэлой. Это первое такого рода соглашение между РФ и государством из Латинской Америки. Заинтересована ли Никарагуа подписать аналогичное соглашение с Россией?

— Конечно же, да. Мы считаем себя стратегическим партнером России, и такого типа соглашение могло бы способствовать еще большему усилению связей между нашими странами и, как итог, привело бы к взаимной выгоде. Мы будем работать в этом направлении.

— В декабре 2024 года Россия и Никарагуа отметили 80 лет с момента установления дипломатических отношений. Как бы вы охарактеризовали нынешний уровень взаимодействия между нашими странами, где есть потенциал для его развития?

— Политические отношения между нашими странами превосходные, они находятся на самом высоком уровне, мы братские народы. Президент Владимир Путин и сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Розарио Мурильо совпадают в идеологическом плане. На мой взгляд, политические и дипломатические отношения между нашими странами не могут быть лучше.

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Но задача, которую нам еще предстоит решить, — усилить торговые связи, увеличить российские инвестиции в никарагуанский бизнес. Наше экономическое взаимодействие может показать экспоненциальный рост.

Никарагуа — страна очень привлекательная для иностранных инвестиций с сильной правовой базой: инвесторы и предприниматели из других стран имеют одинаковые права с никарагуанскими гражданами. Кроме этого, у нас есть программа стимулов, которая делает инвестиции более рентабельными. К тому же мы обладаем достаточно привилегированным географическим положением.

Для нас же Россия — ворота в евразийское экономическое пространство, которому мы можем предложить мясо, кофе, ром, табак, морепродукты, ракообразных, рыбу, сахар, арахис. Все эти продукты очень востребованы в странах ЕАЭС, и Никарагуа может их ими обеспечить. А кроме этого, поставлять и продукты из других центральноамериканских государств.

Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey

Над всеми этими вопросами мы работаем, в том числе в рамках межпарламентского сотрудничества.

«Мы ожидаем статуса страны-наблюдателя в БРИКС»

— В 2024 году Никарагуа выразила заинтересованность в том, чтобы стать частью БРИКС. Но пока этого не произошло. Когда это стоит ждать?

— Мы понимаем, что есть определенные механизмы внутри объединения. Никарагуа уже направила на официальном уровне свою заявку, чтобы присоединиться к БРИКС. Мы понимаем, что у этого процесса есть свои временные рамки и свои особенности. Мы надеемся, что у нас получится добиться включения в объединение во время этого или следующего временного председательства (в 2025-м в БРИКС председательствует Бразилия, в 2026 году это право перейдет Индии. — Ред.). Надеемся, что скоро мы сможем стать страной-партнером БРИКС. Мы понимаем важность этого блока и сохраняем интерес в том, чтобы стать его частью.

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— Во время нашего последнего разговора в декабре 2024 года вы сообщили, что Никарагуа работает над тем, чтобы получить статус страны-наблюдателя при ЕАЭС. Удалось ли достичь каких-то успехов в этом направлении?

— В декабре прошлого года прошла первая встреча рабочей группой между ЕАЭС и Никарагуа. Тогда мы разработали план, благодаря которому уже занимаемся обменом информацией между нашим министерством торговли и соответствующими органами ЕАЭС. Мы обсуждаем вопросы, связанные с таможенным контролем, санитарными требованиями. Мы изучаем, как лучшим образом мы могли бы выйти на рынок ЕАЭС, а также, чтобы продукты из этих стран попадали на наш рынок, а уже из Никарагуа — в другие страны Центральной Америки.

Мы ожидаем статуса страны-наблюдателя, но это не мешает нам усилить торговые связи со всеми странами ЕАЭС уже сейчас.

— По данным за 2023 год, товарооборот между Россией и Никарагуа вырос. А как его объем изменился в 2024 году и какие товары возглавили топ экспорта и импорта?

— Наш товарообмен с Россией усиливается во многом благодаря межправительственным соглашениям. Например, благодаря им в Никарагуа были поставлены автобусы, вакцины против COVID-19. Мы продолжаем импортировать их и сейчас. Благодаря этому мы не только защищаем наше население, но и демонстрируем другим странам Центральной Америки их эффективность, чтобы они тоже заинтересовались покупкой этих продуктов. Мы хотим, чтобы Никарагуа была своеобразной витриной для российских продуктов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В 2024 году импорт из России в Никарагуа составил $195 млн. В основном это были вакцины и другая медицинская продукция, азотные удобрения, грузовой транспорт, вентиляторы, водка, провода.

Что касается экспорта в Россию, то мы постоянно работаем над тем, чтобы увеличить его объем, — это непросто, потому что исторически сложилось так, что никарагуанские компании нацелены больше на рынки Северной, Центральной, Южной Америки и Европы.

Перестраиваться на новые рынки непросто, но компании работают над тем, чтобы экспортировать больше продуктов в РФ и ЕАЭС. Чтобы увеличить экспорт нашей продукции в РФ, нам бы хотелось, чтобы российские компании больше инвестировали в наш бизнес, стимулировали рост производства тех товаров, в которых заинтересован российский потребитель.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Вы сказали, что Никарагуа могла бы стать перевалочным пунктом для экспорта российского продукта в другие страны Центральной Америки. Какие-то государства уже выражали в разговоре с никарагуанскими представителями этот интерес?

— Другие государства уже позитивно оценили программу экспорта российского зерна в Никарагуа — это лучшее зерно в мире, превосходного качества. Обратил на себя внимание и экспорт российских автобусов. Бизнес-круги выражают интерес, и мы думаем, что есть отличная возможность, чтобы создать своего рода мосты между Россией и другими странами региона через Никарагуа.

— Насколько сильно на Никарагуа подействовала тарифная политика новой администрации США?

— Тарифы были введены в отношении практически всех стран и воздействуют на них в разных масштабах. Что касается Центральной Америки, то у нас есть соглашение о свободной торговле с США, и эти тарифы практически разорвали это соглашение, но мы все равно продолжим работать.

Мы присутствуем на всех встречах, чтобы понять, как страны нашего региона будут отвечать на такие меры со стороны США. Мы видим также, что власти США часто меняют свою позицию, поэтому надо следить за всеми заявлениями и принимать решения, которые будут способствовать нашему росту и стабильности нашей экономики, улучшению благосостояния нашего народа.

Фото: REUTERS/Mike Blake

Сейчас более 50% нашего экспорта нацелено на США, и мы понимаем, что надо заниматься диверсификацией рынков. Мы продолжим сотрудничество с американскими компаниями, основанное на уважении и исполнении условий, которые позволят этим компаниям продолжать инвестировать в нашу экономику.

Мы умеем отделять позицию правительства от позиции простых людей, поэтому будем продолжать продвигать эту торговлю и эти инвестиции. Но это экономически не совсем правильно для страны — быть настолько завязанной на один рынок. Поэтому мы работаем над диверсификацией.

«Никарагуа должна быть интересна российским туристам»

— Россия и Никарагуа работают совместно над проектом центра ядерной медицины. Обсуждаются ли другие проекты в сфере медицины и фармацевтики?

— Наш главный приоритет в сфере здравоохранения — центр ядерной медицины, проект, который мы развиваем совместно с «Росатомом». Мы существенно продвинулись в его реализации, уже начали поиск финансирования, чтобы в этом году начать строительство центра в Манагуа — правительство выбрало для этого место.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Также наш приоритет в сфере здравоохранения — увеличить объемы производства в Латиноамериканском институте биотехнологии «Мечников» (это производственная площадка, принадлежащая Санкт-Петербургскому НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. — Ред.) Там работают над производством новых лекарств.

— Безвизовый режим между нашими странами — очевидный стимул для развития туризма. Заинтересована ли Манагуа в увеличении потока российских туристов?

— Никарагуа должна и, мы думаем, будет местом притяжения для российских туристов в ближайшие годы. Так должно быть, потому что мы братские народы, мы любим россиян, всегда будем радушно относиться в российским туристам.

Наша страна очень отличается от России, поэтому это отличное приключение для туристов. Поскольку у нас небольшая территория, за 1–2 недели можно посмотреть множество мест: от пляжей Тихого океана до пляжей Карибского моря, вулканы, горную местность, где производится кофе, ром, сахар и табак, а также колониальные города с историей.

Мы думаем, что для российских туристов это приключение даже будет иметь нотку ностальгии, потому что у нас большая история братства с Россией. Чтобы увеличить турпоток, мы надеемся в ближайшие годы упростить авиасообщение. Возможно, организовать рейсы из Москвы с пересадкой на Кубе или установить прямое авиасообщение с Манагуа. Эту возможность мы обсуждали с российскими авиакомпаниями, в частности, с «Аэрофлотом», «Россией», Nordwind.