На Украине сообщили об избиении военкомом мужчины при проверке документов
В Харькове сотрудник ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) побил военнообязанного, пока у него проверяли документы. Об этом 11 мая сообщило местное издание «Страна.ua» в Telegram-канале.
«Сотрудник ТЦК дважды ударил в живот парня, пока второй военком проверял документы», — следует из публикации.
Как сообщает «Страна.ua», на видео с этим инцидентом попали пять сотрудников ТЦК, при этом рядом нет полицейских. Уточняется, что кадры были сняты в Харькове.
Ранее, 17 марта, сотрудники ТЦК сбили ехавшего на велосипеде мужчину на микроавтобусе. После этого они силой посадили его в автомобиль и увезли.