В Харькове сотрудники ТЦК (аналог военкомата. — Ред.) на микроавтобусе сбили ехавшего на велосипеде мужчину, после чего силой посадили его в автомобиль и увезли. Об этом 17 марта сообщило издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«В Харькове автомобиль ТЦК на ходу сбил велосипедиста. Мужчина бросил велосипед и убежал», — сообщило издание.

При этом уточняется, что потом мужчину все же догнали и увезли на микроавтобусе.

Происшествие также прокомментировали и официальные представители военкомата.

«После инцидента военнослужащие остановили автомобиль, чтобы предоставить необходимую помощь, однако велосипедист оставил место происшествия», — говорится на странице ведомства в социальной сети.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении завлекать молодых людей от 18 до 24 лет в Вооруженные силы Украины за счет специальных контрактов. Он отметил, что для молодых украинцев будут предусмотрены 1 млн гривен (чуть выше $24 тыс.), бесплатное поступление в вуз без сдачи экзаменов, а также специальные условия по ипотеке.

На Украине с февраля 2022 года действует военное положение. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, его действие неоднократно продлевалось. В апреле 2024 года глава киевского режима одобрил закон об ужесточении мобилизации.