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Мишустин утвердил концепцию развития коренных малочисленных народов до 2036 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил обновленную концепцию устойчивого развития коренных малочисленных народов до 2036 года. Об этом 11 мая сообщается на сайте правительства РФ.

Уточняется, что реализация документа начнется 1 января 2026 года и коснется народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

«Главные цели концепции — экономическое, социальное и культурное развитие коренных народов, сохранение их исконных территорий проживания, а также поддержка их традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности и культуры», — указано в публикации.

Согласно данным кабмина, планируется создание комфортной среды проживания: улучшение связи и доступ к интернету, расширение сети многофункциональных центров госуслуг и развитие медицины с использованием телемедицинских технологий.

Отмечается, что образование будет приоритетом: школы получат современное оборудование и учебники на родных языках, а языки народов будут поддерживаться в цифровом пространстве.

Что касается сохранения этнокультурного наследия, в течение шести месяцев будет разработан план мероприятий по популяризации культурных объектов и поддержке театров, работающих на родных языках.

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В июне прошлого года президент России Владимир Путин назвал развитие Дальнего Востока приоритетом на весь XXI век. Он подчеркнул, что в Якутии нужно наращивать энергетические мощности, а также укреплять образование, готовящее необходимых региону специалистов.

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