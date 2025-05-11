Захарова прокомментировала реакцию киевского режима на слова Путина о переговорах
Президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал предложение российского лидера Владимира Путина о переговорах о первопричинах украинского конфликта и сразу стал требовать перемирия. Об этом 11 мая «Известиям» сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Путин четко сказал: сначала переговоры о первопричинах, а там и о перемирии можно будет поговорить», — подчеркнула она.
Захарова предположила, что в Киеве «плохо прочитали стенограмму заявления» Путина. Представитель МИДа отметила, что все условия Путин упомянул в своем предложении, которое опубликовали «сотни и сотни» СМИ.
11 мая Путин в ходе пресс-конференции сообщил, что Россия предлагает Украине возобновить 15 мая прямые переговоры в Стамбуле. Тогда же помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Кремль объявит о том, кто будет участвовать в стамбульских переговорах.
В ответ Зеленский выдвинул ультиматум о прекращении огня. Президент Украины заявил, что Киев готов начать переговоры только после остановки боевых действий.
Позже посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник отметил, что Зеленский делает предложение о прекращении огня для начала перевооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он подчеркнул, что Зеленский начал свой ответ на предложение Путина о проведении прямых переговоров в Стамбуле с того, что выдвинул предварительные условия.