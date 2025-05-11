Мирошник указал на желание Зеленского использовать перемирие для перевооружения ВСУ
Украинский президент Владимир Зеленский делает предложение о прекращении огня для начала перевооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 11 мая сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
«Зеленский предлагает: вы вводите режим прекращения огня, чтобы Киев мог начать перевооружаться и перегруппироваться, а мы говорим, что готовы к переговорам. Так выглядит согласие на начало переговоров без условий?!» — написал дипломат в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что Зеленский начал свой ответ на предложение президента России Владимира Путина о проведении прямых переговоров в Стамбуле с того, что выдвинул предварительные условия.
11 мая Путин в ходе пресс-конференции сообщил, что Россия предлагает Украине возобновить 15 мая прямые переговоры в Стамбуле. Тогда же помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Кремль объявит о том, кто будет участвовать в стамбульских переговорах.
Позже подполковник армии США в отставке и политолог Эрл Расмуссен назвал предложение Путина о возобновлении переговоров сильным, открытым и конструктивным шагом. Расмуссен считает, что Украина не согласится и в этот раз на условия президента России, потому что в Киеве не хотят долгосрочного мира, они намерены выделить себе время для перевооружения и перегруппировки войск.