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Овечкину разбили губу во время матча с «Каролина Харрикейнз»

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Фото: James Guillory-Imagn Images
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Российский хоккеист, капитан хоккейного клуба (ХК) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил травму во время матча с ХК «Каролина Харрикейнз» в рамках третьего матча серии второго раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра состоялась 11 мая.

В первом периоде канадский защитник «Каролины» Брент Бернс попал российскому хоккеисту клюшкой по лицу, после чего Овечкин упал на лед и схватился за лицо. В результате удара у него была в кровь разбита губа.

Несмотря на травму, форвард смог продолжить игру после оказания медицинской помощи. При этом судьи не зафиксировали нарушения в этом моменте.

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Прошлый матч между командами состоялся 10 мая. «Каролина Харрикейнз» обыграла «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 4:0. В команде победителей отличились нападающие Андрей Свечников (33-я минута), Джек Рословик (39), Эрик Робинсон (44) и Джексон Блэйк (57).

6 апреля Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки, на счету которого 894 забитых гола. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» он забросил 895-ю шайбу. Во время торжественного вечера в честь его снайперского рекорда в регулярных чемпионатах НХЛ российскому нападающему подарили козленка. Подарок спортсмену преподнес его давний товарищ по команде, швед Никлас Бекстрем. Также ему подарили золотую клюшку и премиальные часы.

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