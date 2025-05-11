ХК «Каролина» разгромил «Вашингтон» в серии плей-офф НХЛ
Хоккейный клуб (ХК) «Каролина Харрикейнз» разгромил «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в третьем матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра состоялась 10 мая и закончилась со счетом 4:0.
В команде победителей отличились нападающие Андрей Свечников (33-я минута), Джек Рословик (39), Эрик Робинсон (44) и Джексон Блэйк (57).
Свечников остается лучшим снайпером команды в плей-офф. 25-летний россиянин набрал 43-е очко в Кубке Стэнли (21 гол плюс 22 передачи).
Следующая встреча команд пройдет 13 мая, принимать соперников снова будут хоккеисты «Каролины».
Хоккейный клуб (ХК) «Вашингтон» 9 мая обыграл «Каролину» во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ со счетом 3:1.В составе победителей отличились нападающие Коннор Макмайкл (23-я минута), Том Уилсон (59-я) и защитник Джок Карлсон (42-я). У «Каролины» гол забил защитник Шейн Гостисбеер (50-я).