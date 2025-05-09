«Вашингтон» обыграл «Каролину» и сравнял счет в серии плей-офф НХЛ

Хоккейный клуб (ХК) «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Каролину Харрикейнз» во втором матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча состоялась дома у столичной команды на площадке Capital One Arena и закончилась со счетом 3:1. Так, «Вашингтон» смог сравнять счет в серии до 1:1.

В составе победителей отличились нападающие Коннор Макмайкл (23-я минута), Том Уилсон (59-я) и защитник Джок Карлсон (42-я). У «Каролины» гол забил защитник Шейн Гостисбеер (50-я).

Российский нападающий, капитан столичного ХК Александр Овечкин провел на площадке 14 минут и смог нанести три броска в створ ворот противника.

Следующая встреча команд пройдет 11 мая, принимать соперников будут хоккеисты «Каролины».

5 мая стали известны все четвертьфиналисты плей-офф НХЛ. Пары сформировали следующим образом: «Торонто Мейпл Лифс» – «Флорида Пантерз», «Вашингтон Кэпиталз» – «Каролина Харрикейнз», «Виннипег Джетс» – «Даллас Старз», «Вегас Голден Найтс» – «Эдмонтон Ойлерз». На данный момент действующим чемпионом является команда «Флорида Пантерз».