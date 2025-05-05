Стали известны все четвертьфиналисты плей-офф НХЛ

После победы «Виннипег Джетс» в серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сент-Луис Блюз» 5 мая определился состав участников четвертьфиналов Кубка Стэнли.

Пары сформировали следующим образом: «Торонто Мейпл Лифс» – «Флорида Пантерз», «Вашингтон Кэпиталз» – «Каролина Харрикейнз», «Виннипег Джетс» – «Даллас Старз», «Вегас Голден Найтс» – «Эдмонтон Ойлерз». На данный момент действующим чемпионом является команда «Флорида Пантерз».

Первая игра в рамках четвертьфинала состоится в Канаде между «Торонто» и «Флоридой» в ночь на 6 мая. Все серии плей-офф будут проводить до четырех побед у одной из команд.

Ранее, 4 мая, хоккейный клуб «Даллас Старз» победил «Колорадо Эвеланш» в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ и вышел во второй раунд Кубка Стэнли. Игра завершилась со счетом 4:2. У команды победителей хет-трик оформил Микко Рантанен, еще один гол забил Уайтт Джонстон, Илья Любушкин сделал результативную передачу.